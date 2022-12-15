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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.22 11:45

Вице-премьер Белоусов призвал соблюдать сроки строительства Мурманского транспортного узла

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов призвал соблюдать сроки строительства по проектам развития Мурманского транспортного узла, подчеркнув его важность для экономики региона и всей страны, сообщает пресс-служба правительства.

«Андрей Белоусов провёл совещание по проекту комплексного развития Мурманского транспортного узла… Первый вице-премьер подчеркнул значимость Мурманского транспортного узла не только для экономики региона, но и в целом для всей страны. Он призвал участников соблюдать сроки строительства, установленные «дорожной картой» реализации проекта», — говорится в сообщении.

В рамках проекта предусмотрено строительство угольного терминала «Лавна», а также организация ближних и дальних железнодорожных подходов.

«Строительство угольного терминала мощностью 18 миллионов тонн в год реализуется силами инвестора. Срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2023 года. На сегодняшний день общая степень строительной готовности составляет 54%. Работы ведутся в соответствии с календарно-сетевым графиком», — также говорится в сообщении.

Создание ближних железнодорожных подходов к угольному терминалу «Лавна» предусмотрено за счёт средств федерального бюджета. Развитие дальних железнодорожных подходов к порту Мурманска, в том числе к угольному терминалу «Лавна», реализуется в рамках инвестиционной программы РЖД.

Для обеспечения пропуска перспективных грузовых потоков в утверждённом детальном плане предусмотрено развитие направления Волховстрой – Мурманск, в том числе строительство более 100 километров вторых главных путей, реконструкция 18 станций, восстановление разъезда Суглица. На сегодняшний день получены 13 положительных заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объектам «дорожной карты». По остальным пяти объектам ведётся разработка проектной документации, пишет 1prime.ru.

Фото: https://gov-murman.ru

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