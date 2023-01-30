Вице-премьер Денис Мантуров наградил министра развития Арктики и экономики Мурманской области почётной грамотой Минпромторга России

Заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров наградил министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяну Русскову почётной грамотой Минпромторга России.

Благодаря высококомпетентному, целеустремленному и ответственному руководителю Министерство развития Арктики и экономики сегодня достигает всех поставленных целей. Почётная грамота за содействие в решении задач развития промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия с Минпромторгом РФ – это высокая отраслевая награда. Министр развития Арктики и экономики Мурманской область оказалась в числе немногих, удостоенных ею в 2022 году.

Под руководством и при участии Татьяны Руссковой министерством реализовано множество задач регионального и федерального значения. Запущено большое количество крупных инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала региона, введены новые меры поддержки бизнеса, вследствие чего индекс промышленного производства за последние 3 года вырос на 15,5%, что более чем в 2 раза превышает средний показатель по России (7,7%).

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманская область на протяжении долгого времени остаётся лидером по количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики». На территории региона зарегистрировано 193 резидента, которые проинвестируют в Мурманскую область суммарно 316,3 млрд рублей и создадут 11687 новых рабочих мест для жителей нашего региона.

Фото: https://gov-murman.ru