Вице-премьер Денис Мантуров поддержал предложения губернатора Андрея Чибиса по развитию образования, судоремонта и производству строительных материалов в Мурманской области

1 сентября, в День знаний, Мурманскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Под его председательством состоялось заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета. В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что итогом заседания набсовета стало утверждение программы развития вуза до 2032 года.

«С течением времени документ будет уточняться с учётом ситуации, что-то приоретизироваться, но базовая стратегия утверждена. Главная задача университета – это подготовка тех кадров, которые востребованы на проектах и в экономике Арктической зоны Российской Федерации. Это ключевая задача. Те проекты, которые сегодня реализуем мы, наши коллеги в АЗРФ, требуют высококвалифицированных специалистов. Новые проекты, такие как газификация Мурманской области, которая даст и новые производства на нашей территории, включая производство сжиженного природного газа, добычу и переработку лития, требуют высоких компетенций, высокого уровня сотрудников. Также Денис Валентинович определил и поручил коллегам дополнительно изыскать 1,2 млрд рублей дополнительных средств до конца 1 квартала следующего года с финансированием уже в этом году на улучшение инфраструктуры университета. Эти инвестиции дадут мощный импульс развитию», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что вице-премьер поддержал необходимость финансирования создания на базе университета кампуса мирового уровня и включение в программу «Приоритет – 2030».

В рамках визита вице-премьер Денис Мантуров провёл лекцию для студентов и молодых северян, а также ответил на ряд вопросов в рамках проекта «Арктический диалог».

«Я ещё раз выражаю благодарность Денису Валентиновичу за такую поддержку нашего образования. И отмечу высокий интерес ребят к лекции вице-премьера. Рад, что у нашей молодёжи была такая возможность», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также выразил благодарность члену наблюдательного совета МАУ, профессору Высшей школы экономики Кириллу Андросову за введение именных стипендий для лучших учеников, которые будут направлены на протяжении этого учебного года.

«Это 15 тысяч рублей, которые получат 6 лучших обучающихся ежемесячно за успехи в образовательной и научной деятельности. Соответствующий договор пожертвования также был получен. Это хорошая практика поддержки талантливой молодежи не только за счет бюджетных средств, но и за счет пожертвований небезразличных людей. Наших предпринимателей приглашаю присоединиться», – отметил глава региона.

В рамках двусторонней встречи Дениса Мантурова и Андрея Чибиса подробно обсудили ряд приоритетных тем для региона. В их числе – развитие судоремонта.

«Вице-премьер подчеркнул важность создания судоремонтного кластера в Мурманской области. Для этого необходимо использовать все инструменты федеральной и региональной поддержки. Это наша задача на ближайший период», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также стороны говорили о производстве строительных материалов на территории Мурманской области. Это необходимо, к примеру, для реализации задач в рамках плана реновации ЗАТО: по поручению Президента России Владимира Путина запланирован значительный объём строительно-монтажных работ.

«Производство строительных материалов позволит снизить стоимость работ за счёт сокращения логистических издержек и сделать их для региона дешевле. Это даст дополнительный толчок для развития жилищного строительства в регионе и возможности его приобрести. В этих вопросах мы также получили поддержку Дениса Валентиновича, наша задача эти вопросы отработать чётко, быстро во взаимодействии с коллегами из Министерства промышленности и торговли. Прошу взять в работу весь перечень поручений», – обратился к коллегам глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru