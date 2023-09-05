Фёдору Александровичу Щербине присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска»Ольга Вовк назначена заместителем губернатора Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 11:00

Вице-премьер Денис Мантуров поддержал предложения губернатора Андрея Чибиса по развитию образования, судоремонта и производству строительных материалов в Мурманской области

1 сентября, в День знаний, Мурманскую область с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Под его председательством состоялось заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета. В ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что итогом заседания набсовета стало утверждение программы развития вуза до 2032 года.

«С течением времени документ будет уточняться с учётом ситуации, что-то приоретизироваться, но базовая стратегия утверждена. Главная задача университета – это подготовка тех кадров, которые востребованы на проектах и в экономике Арктической зоны Российской Федерации. Это ключевая задача. Те проекты, которые сегодня реализуем мы, наши коллеги в АЗРФ, требуют высококвалифицированных специалистов. Новые проекты, такие как газификация Мурманской области, которая даст и новые производства на нашей территории, включая производство сжиженного природного газа, добычу и переработку лития, требуют высоких компетенций, высокого уровня сотрудников. Также Денис Валентинович определил и поручил коллегам дополнительно изыскать 1,2 млрд рублей дополнительных средств до конца 1 квартала следующего года с финансированием уже в этом году на улучшение инфраструктуры университета. Эти инвестиции дадут мощный импульс развитию», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что вице-премьер поддержал необходимость финансирования создания на базе университета кампуса мирового уровня и включение в программу «Приоритет – 2030».

В рамках визита вице-премьер Денис Мантуров провёл лекцию для студентов и молодых северян, а также ответил на ряд вопросов в рамках проекта «Арктический диалог». 

«Я ещё раз выражаю благодарность Денису Валентиновичу за такую поддержку нашего образования. И отмечу высокий интерес ребят к лекции вице-премьера. Рад, что у нашей молодёжи была такая возможность», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также выразил благодарность члену наблюдательного совета МАУ, профессору Высшей школы экономики Кириллу Андросову за введение именных стипендий для лучших учеников, которые будут направлены на протяжении этого учебного года.

«Это 15 тысяч рублей, которые получат 6 лучших обучающихся ежемесячно за успехи в образовательной и научной деятельности. Соответствующий договор пожертвования также был получен. Это хорошая практика поддержки талантливой молодежи не только за счет бюджетных средств, но и за счет пожертвований небезразличных людей. Наших предпринимателей приглашаю присоединиться», – отметил глава региона.

В рамках двусторонней встречи Дениса Мантурова и Андрея Чибиса подробно обсудили ряд приоритетных тем для региона. В их числе – развитие судоремонта. 

«Вице-премьер подчеркнул важность создания судоремонтного кластера в Мурманской области. Для этого необходимо использовать все инструменты федеральной и региональной поддержки.  Это наша задача на ближайший период», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также стороны говорили о производстве строительных материалов на территории Мурманской области. Это необходимо, к примеру, для реализации задач в рамках плана реновации ЗАТО: по поручению Президента России Владимира Путина запланирован значительный объём строительно-монтажных работ.

«Производство строительных материалов позволит снизить стоимость работ за счёт сокращения логистических издержек и сделать их для региона дешевле. Это даст дополнительный толчок для развития жилищного строительства в регионе и возможности его приобрести. В этих вопросах мы также получили поддержку Дениса Валентиновича, наша задача эти вопросы отработать чётко, быстро во взаимодействии с коллегами из Министерства промышленности и торговли. Прошу взять в работу весь перечень поручений», – обратился к коллегам глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Майор и магия». Художественный сериал, 30 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманчане рассказали, как раннее трудоустройство повлияло на их уровень доходов в настоящем-PRO Валюту (16+)Юань снизился против доллара США до минимума за одну неделю-PRO Энергетику (18+)+32,3%: Кольская АЭС на 200 млн кВтч увеличила выработку электроэнергии в августе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика