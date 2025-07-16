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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.25 10:00

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса тиражировать региональный опыт создания духовно-спортивных центров для ветеранов СВО по всей России

В рамках рабочей поездки в Москву губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании межведомственной комиссии для решения задач развития физической культуры и спорта среди лиц с инвалидностью, полученной в результате участия в специальной военной операции. Заседание межведомственной комиссии прошло под председательством заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко. Вице-премьер подчеркнул, что опыт Мурманской области по созданию духовно-спортивных реабилитационных центров заслуживает внимания и распространения на федеральном уровне, поддержав инициативу губернатора Андрея Чибиса тиражировать региональный опыт по всей России.

«Поддержка наших ребят – участников СВО и иных вооруженных конфликтов – ключевой приоритет для государства. В Год защитника Отечества мы делаем особый акцент на эффективной адаптации и создании равных возможностей для всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Важно не только восстановить их здоровье, но и помочь им найти себя, получить новую профессию. Необходимо увеличивать количество таких возможностей и масштабировать успешные практики», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что Духовный реабилитационно-спортивный центр – результат сотрудничества правительства Мурманской области, Мурманской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата и поддержке системообразующего предприятия региона – ПАО «ГМК «Норильский Никель». Помимо восстановления бойцов, на базе центра ведётся большая работа как с членами их семей, так и с иными посетителями. В целях патриотического воспитания населения, в первую очередь – молодёжи, на базе центра организованы различные массовые мероприятия, проводятся семейные спортивные выходные, патриотические турниры по боевым видам спорта, семинары и мастер-классы с выдающимися тренерами, занятия по тактической медицине.

«Очевидно, что одномоментно специализированный центр в каждом небольшом городе и посёлке не получится. Поэтому одно из наших предложений – предусмотреть дооснащение действующей спортивной инфраструктуры, как частной, так и государственной, специальным оборудованием, предназначенным для занятий адаптивным спортом или для проведения спортивных занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, это поможет вернувшимся ребятам полноценно жить», – сказал губернатор мурманской области Андрей Чибис.

Пилотный проект «Спорт для СВОих» был разработан с учётом поставленных целей правительством Мурманской области совместно с региональным фондом «Защитники Отечества». В основе проекта – инициатива ветеранов СВО, подопечных филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области, о создании условий для занятий адаптивными видами спорта. Предложение было озвучено на одной из встреч в «Фронтовой гостиной» филиала фонда в октябре 2024 года. Основная цель проекта – физическая реабилитация и абилитация участников СВО, в первую очередь с тяжёлыми ранениями и инвалидностью, с использованием средств физической культуры и спорта.

Так, в рамках проекта организовали бесплатное посещение участниками СВО и членами их семей молодёжных спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ». Все пространства в регионе, включая комплектацию оборудования, организованы в едином стиле. Всего с 2022 года открыто 39 пространств. На сегодняшний день они есть в каждом муниципальном образовании региона. В 2024 году ими воспользовались 248 ветерана СВО, а за 5 месяцев 2025 года – 175 ветеранов СВО. Также для ветеранов организованы сеансы свободного плавания на базе 16 бассейнов в 13 муниципальных образованиях.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в нашем регионе – 34 вида помощи для участников специальной военной операции. Такие меры охватывают область социальной защиты в виде оказания финансовой поддержки, получения образования, детского отдыха, компенсации родительской платы за детский сад, жилищных льгот, улучшения жилищных условий (программа «Свой дом в Арктике»), бесплатное предоставление земельных участков, а также другие сферы жизнеобеспечения (проезд, налоговые и транспортные льготы, социальное обслуживание, юридическая помощь, профессиональное образование и в трудоустройство и другие.

Действующий комплекс мер постоянно расширяется на основе предложений, озвученных на встречах с гражданами и тематических мероприятиях.

Кроме того, с 1 ноября 2022 года в регионе действует Центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников специальной военной операции. За период работы приняты более 26 тыс. вопросов, из них 99,7% – решены.

 

 

Фото (правительство России): https://gov-murman.ru/info/news/550414/#&gid=1&pid=1

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