Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал проект «Новый Мурманск»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Москве заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, на которой в том числе обсуждалась реализация инвестиционного проекта «Новый Мурманск».

Дмитрий Чернышенко высоко оценил проект и отметил его привлекательность как для гостей региона, так и для местных жителей.

«Новый Мурманск» – проект, очень правильный со всех сторон: и для жителей, и для туристов. И что самое главное – находится в высокой степени проработки. Поддерживаю его реализацию. Большая работа проведена с Минвостокразвития, в рамках подписанного соглашения к нему сейчас подключится и Корпорация «Туризм.РФ». Такой комплексный подход позволит создать в регионе более 2 тысяч новых рабочих мест и кардинально изменить качество жизни людей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Андрей Чибис отметил, что проект «Новый Мурманск», в первую очередь, направлен на развитие внутреннего туризма и увеличение туристического потока в Мурманскую область, сообщает региональное Министерство информационной политики.

«Новый Мурманск» – это проект-драйвер, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения притяжения для жителей и туристов. Мы подписали соглашение с Минвостокразвития, проработали мастер-план с КБ «Стрелка», получили инфраструктурный кредит и отрабатываем на федеральном уровне его включение в программу комплексного развития территорий. В следующем году планируем начать уже само строительство», – рассказал Андрей Чибис.