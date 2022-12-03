Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом поддержал необходимость обновления общежитий и учебных аудиторий для заполярных студентов

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В числе вопросов, которые стороны обсудили на встрече – обновление общежитий и учебных аудиторий для заполярных студентов. Дмитрий Чернышенко поручил региону совместно с Минобрнауки проработать возможность выделения средств из федерального бюджета на капремонт зданий.

Андрей Чибис отметил, что в 2021-2022 годах на территории Мурманского государственного технического университета отремонтировано 15 объектов, среди которых социальные, учебные аудитории и лаборатории, научные центры. На эти цели было направлено более 164 млн рублей из средств целевой федеральной субсидии, в том числе средства компаний-партнеров.

Стороны также обсудили цифровую трансформацию региона.

«Я благодарю руководство региона за активную работу по выполнению поручений президента. В частности, активно ведётся перевод федеральных и региональных массовых социально-значимых услуг в электронный вид. Практически 90% домохозяйств области получили возможность подключиться к интернету, проводится связь в труднодоступные и малонаселенные территории. Кроме того, достаточно развиты цифровые сервисы в транспортной отрасли, медицине, сфере ЖКХ. Регион вошел в пятерку лучших по внедрению платформы обратной связи. Прошу и в будущем сохранять набранный темп, повышать качество предоставляемых услуг и уровень жизни людей», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Особое внимание уделяется удобству северян: 100% массовых социально значимых услуг в Мурманской области доступны через портал «Госуслуги», регион в числе лидеров в стране по этому показателю. В 2022 году централизована сеть МФЦ, организовано выездное обслуживание и видеоприемные. По итогам 2021 года широкополосный доступ к сети Интернет имеют 88,8% домохозяйств – это 1 место по СЗФО. 180 млн рублей выделено на субсидирование операторов связи для увеличения зоны охвата современными услугами связи удалённых и труднодоступных населённых пунктов, региональных, муниципальных и межмуниципальных автомобильных дорог», – подчеркнул Андрей Чибис.

В регионе активно реализуется проект «Умный регион»: внедрена Система мониторинга уборки территорий, Единая платформа управления транспортной системой, Единая цифровая платформа управления регионом, Система общественного видеонаблюдения и аналитики. Суммарно в 2022 году установлено более 7000 камер видеонаблюдения. Также развиваются электронные сервисы здравоохранения: создан единый контакт-центр и модернизируется региональный портал записи к врачу.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё одной темой стало развитие туристической инфраструктуры. В частности, строительство всесезонного аквапарка и гостиницы в Кировске. Вице-премьер поручил Корпорации «Туризм.РФ» провести переговоры с инвестором и рассмотреть возможность использования инструментов нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при реализации данного проекта.

Фото: https://gov-murman.ru