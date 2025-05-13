Вице-премьер Дмитрий Патрушев и губернатор Андрей Чибис посетили в Мурманске новый траулер «Капитан Соколов», построенный в рамках механизма инвестиционных квот

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Мурманскую область вместе с главой региона Андреем Чибисом посетили морской порт, где осмотрели новейшее рыболовецкое судно «Капитан Соколов», построенное в рамках механизма инвестиционных квот.

«Огромное значение для экономики Мурманской области имеет рыбохозяйственный комплекс. Пользователи региона вылавливают более 10% от общероссийских объёмов. Рыбодобывающие предприятия субъекта участвуют в реализации механизма инвестиционных квот, что позволяет обновлять рыболовный флот, увеличивать переработку, а также повышать эффективность производства. В целом механизм «квот под киль» придал стимул возрождению российского промыслового судостроения. В настоящее время в рамках программы завершено строительство: 27 заводов и 40 судов. Из них 23 рыбопромысловых судна и 17 судов-краболовов. За период действия механизма в Мурманской области построено 8 заводов и 6 судов», – сказал Дмитрий Патрушев.

Один из таких объектов – рыбопромысловое судно «Капитан Соколов». На его борту размещается современная рыбообрабатывающая фабрика производительностью до 150 тонн мороженой рыбы и консервов в сутки. Морозильное оборудование судна способно обеспечить хранение до 1 тысячи тонн рыбы.

Вице-премьер отметил инновационную конструкцию носовой части корпуса. Она увеличивает рабочее пространство на судне, улучшает его мореходные качества, положительно сказывается на долговечности судна и безопасности плавания. Здесь также созданы максимально комфортные условия для проживания и работы экипажа.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в апреле траулер совершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск. Группа компаний «Норебо» уже провела успешные промысловые испытания в Баренцевом море.

«Мы увидели новейшее, современное, мощное и энергоэффективное судно. Уверен, экипажу максимально комфортно здесь работать. Это судно также позволяет производить свежую и качественную продукцию прямо в рейсе. То, что такие суда пополняют наш флот – важно как с точки зрения технологического суверенитета, так и обеспечения продовольственной безопасности», – прокомментировал глава Мурманской области.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, координация работ по завершению строительства рыбопромысловых судов в рамках реализации механизма предоставления квот добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели ведётся правительством России в рамках Инцидента №42 «Рыбопромысловые суда». Механизм «квоты под киль» направлен на стимулирование развития отечественного рыбопромыслового флота.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/