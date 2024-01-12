Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал ряд предложений губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на совещании Морской коллегии при правительстве РФ

Заместитель председателя правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провёл первое в 2024 году совещание Морской коллегии при правительстве РФ. В совещании в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Денис Мантуров поддержал ряд наших предложений. Одно из них касается проработки вопроса о введении процедуры согласования с региональными властями передачи стратегически важной причальной инфраструктуры в аренду частным лицам», – отметил Андрей Чибис.

Также участники совещания обсудили темы сервисного обслуживания и регистрации яхт различного класса в реестрах судов РФ, программу освоения минеральных ресурсов мирового океана и расширения сети детских и морских объединений. Денис Мантуров отметил, что круг вопросов, которые находятся во внимании Морской коллегии, достаточно широкий. В наступившем году Морская коллегия при правительстве РФ продолжит ритмично и последовательно двигаться по задачам реализации национальной морской политики.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам совещания Секретариат Морской коллегии направит предложения правительства Мурманской области и других регионов по вопросам развития индустрии яхтенного туризма и сервисного обслуживания на рассмотрение в межведомственную рабочую группу.

Фото: https://gov-murman.ru