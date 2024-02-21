Вице-премьер РФ Александр Новак высоко оценил стенд Мурманской области на выставке-форуме «Россия»

Вчера на международной выставке-форуме «Россия» проходит День энергетики. В рамках мероприятий губернатор Андрей Чибис презентовал заместителю председателя правительства России Александру Новаку стенд Мурманской области, а также они пообщались со студентами энергетических вузов.

Напомним, открыла тематический день пленарная сессия «Лидерство и устойчивость российской энергетики», после которой вице-премьер вместе с главой региона посетили экспозицию Мурманской области.

В программу мероприятий в рамках работы экспозиции вошли активности, подготовленные энергетическими компаниями региона. Так, специалисты Кольской ВЭС познакомили участников выставки с устройством и возможностями ветропарка, а также, с помощью очков виртуальной реальности, каждый желающий смог осуществить подъём на башню ветроустановки. Вместе с энергетиками АО «МЭС» можно было проверить свои знания в теплоэнергетике, а гарантирующий поставщик АО «АтомЭнергоСбыт» рассказал о пользе умных приборов учёта.

Вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис также встретились со студентами. Глава региона рассказал им о преимуществах работы на Кольском полуострове, отметив, что в Мурманской области они смогут применить свои знания на различных производствах, связанных с энергетикой.

В числе главных производителей электроэнергии в Мурманской области – Кольская атомная электростанция, а также Кольская ветроэлектростанция – самый крупный за Полярным кругом ветропарк. Помимо этого, в регионе работают 120 котельных, 2 ТЭЦ, 17 ГЭС, а протяженность электрических сетей составляет более 6,5 тысячи км, тепловых сетей – 1,2 тысячи км.

Отрасль остро нуждается в квалифицированных кадрах. Для этого предприятия сотрудничают не только с заполярными вузами и сузами, но и с учебными заведениями всей страны.

«Практически у всех предприятий есть свои программы наставничества: третьекурсники на производственной практике уже полноценно работают и получают зарплату. К выпуску эти студенты, как правило, уже имеют несколько предложений дальнейшего трудоустройства», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, на предприятиях выплачиваются стимулирующие надбавки и льготы, проводится полный комплекс повышения квалификации и обучения персонала с целью сохранения кадрового потенциала.

«Напомню, Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление и выплату в полном объёме надбавок к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. «Полярки» являются неоспоримым плюсом работы на Севере», – подчеркнул губернатор.

Фото (Григорий СЫСОЕВ / Фотохост-агентство РИА «Новости»): https://gov-murman.ru