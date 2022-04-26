Вице-премьер России Александр Новак поддержал необходимость газификации Мурманской области

В ходе рабочей встречи в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили тему газификации региона.

«Благодарю Александра Валентиновича за поддержку по вопросу необходимости газификации Мурманской области. Также мы обсудили возможное строительство в нашем регионе нефтепровода, чтобы экспортировать нефть. Реализация этих масштабных проектов даст Мурманской области новые векторы развития важные и для Крайнего Севера, и для всей страны», – прокомментировал итоги встречи Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также вице-премьер России и глава региона обсудили вопросы социально-экономического развития региона. В частности, речь шла о текущей ситуации с энергоснабжением и мерах по улучшению доступности различных типов энергии для северян.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/