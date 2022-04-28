Вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала предложения по развитию рыбохозяйственного комплекса Мурманской области

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили возможности повышения экологической безопасности, а также необходимые меры по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.

«От вице-премьера России Виктории Абрамченко мы получили принципиальную поддержку для наших рыбаков по ряду вопросов. В том числе о необходимости снизить нагрузку на предприятия рыбной отрасли, имеющие так называемые «незаходные» суда, изменить установленную норму предельно допустимой концентрации мышьяка в рыбной продукции в России. На сегодняшний день нет разделения на органический и неорганический мышьяк, поэтому в рыбной отрасли существуют экспортные потери. Также Виктория Валерьевна поддержала проводимую работу по вопросу легальной продажи улова для рыбаков-любителей. Для того, чтобы реализовать эти инициативы необходимо принятие соответствующих поправок на федеральном уровне, и мы приложим для этого все необходимые усилия», – прокомментировал итоги встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Среди предложений областного правительства – доработка проекта федерального закона, после которой рыболовам-любителям будет предоставлено право на реализацию добытых биоресурсов.

Ощутимую поддержку получат предприятия рыбной отрасли, имеющие так называемые «незаходные» суда. С целью снижения финансовой нагрузки такие компании смогут до конца текущего года добывать рыбу в российских водах без прохождения необходимой для этого процедуры таможенного декларирования судна. Для рыбопромысловых судов Российской Федерации будет установлен временный порядок нахождения в отечественных портах без оплаты любых таможенных платежей за их ввоз.

Также стороны обсудили меры по ликвидации накопленных экологически вредных объектов в регионе: строительного мусора, металлического лома, химических контейнеров, остатков техники, брошенных ГСМ, заброшенных и разрушенных зданий, затонувших объектов. Перечень наиболее опасных объектов будет составлен региональным Правительством. Виктория Абрамченко поддержала необходимость выделения субсидий на их ликвидацию в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один важный вопрос в повестке касался «лесной амнистии» для граждан, которые исторически проживают в посёлках, расположенных на землях лесного фонда. Виктория Абрамченко поддержала предложение правительства Мурманской области о необходимости предоставления им возможности зарегистрировать права на недвижимость.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/