Вице-премьер России Юрий Трутнев и губернатор Андрей Чибис обсудили предложения, принятые в рамках заседания рабочей группы Госсовета по развитию Арктики под руководством главы региона

В Москве вчера состоялась рабочая встреча заместителя председателя Правительства РФ Юрия Трутнева и главы региона Андрея Чибиса. Один из важнейших вопросов повестки – обсуждение предложений, которые были приняты в рамках заседания рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета под руководством губернатора Мурманской области.

«Это крайне важно для дальнейшего развития как Мурманской области, так и всех арктических регионов. Уже сейчас благодаря вашему участию в регионе действует ряд программ и инструментов, примененных на Дальнем Востоке. Теперь мы консолидировано добиваемся льготной арктической ипотеки, увеличения финансирования реновации ЗАТО и «Единой субсидии» для строительства социальных объектов», – отметил Андрей Чибис.

С предложением о введении арктической ипотеки губернатор выступал на семинаре-совещании по подготовке к Государственному совету РФ по реализации молодёжной политики в современных условиях под руководством Президента РФ Владимира Путина.

Реновация ЗАТО – ещё одна из важнейших тем. В регионе военнослужащим и их семьям уделяется особое внимание. Программа реализуется по инициативе Андрея Чибиса и при поддержке Президента РФ Владимира Путина, а также федерального правительства. В этом году на территориях ЗАТО планируется продолжить ремонт квартир, капитальный ремонт крыш и фасадов домов, снос аварийных зданий. Также в планах – приступить к реализации второго этапа реконструкции ДК «Восход» в Никеле, строительству крытого бассейна в ЗАТО г.Североморск, Дома культуры в Алакуртти и здания начальной школы на 250 мест в Печенге. Ранее на развитие программы по реновации были направлены дополнительные средства арктической «Единой субсидии» в размере 300 млн рублей. Предложенный регионом план был поддержан Юрием Трутневым на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Кроме того, из областного бюджета направлено 122 млн рублей на реализацию программы.

Губернатор выразил уверенность, что именно благодаря плодотворному сотрудничеству появляется всё больше инструментов для достижения общей цели – развития и процветания Арктической зоны России.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, рабочая группа по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации создана по поручению Президента РФ Владимира Путина. Первое заседание состоялось 17 февраля 2023 года на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК-Мурманск» в селе Белокаменка. В мероприятии лично и по видеосвязи приняли участие порядка 80 человек, в том числе представители федеральных ведомств, Совета Федерации и Госдумы, главы регионов Арктической зоны, руководители компаний и организаций.

Фото: https://gov-murman.ru