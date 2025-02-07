Вице-премьер России Юрий Трутнев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис провели рабочую встречу в Москве

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили реализацию основных стратегических проектов в рамках плана «На Севере – жить», программы реновации ЗАТО.

Комментируя итоги встречи, глава региона отметил, что вице-премьер уделяет большое внимание развитию Арктики и Мурманской области.

«Благодаря его личной поддержке за последние несколько лет мы получили поддержку Правительства России по важным социальным проектам, таким как строительство бассейна в Североморске, строительство дома культуры в Алакуртти, строительство нового корпуса школы в Печенге, который был открыт в День Героев Отечества в 2024 году. Кроме того, Юрий Петрович активно поддерживает комплексные решения, такие как наша программа реновации ЗАТО и военных гарнизонов. Огромная благодарность и безграничное уважение Юрию Петровичу», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/