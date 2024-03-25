Естественная убыль населения РФ в январе выросла на 21,9% в годовом сравнении - РосстатГубернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание с минуты молчания в память о погибших в теракте в Подмосковье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.24 10:15

Вице-премьер России Юрий Трутнев: Мурманская область находится в числе лидеров Арктической зоны РФ по реализации инвестпроектов

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 22 марта находился с рабочей поездкой в Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках визита в Кировске состоялась рабочая встреча с губернатором Андреем Чибисом. Ключевой вопрос повестки – реализация в регионе инвестиционных проектов. 

Губернатор Андрей поблагодарил вице-премьера за внимание к Мурманской области и подчеркнул, что решения, которые приняты по Арктической зоне РФ, дали серьёзный толчок для развития региона. 

«За последние пять лет нам удалось добиться миграционного прироста. Объём инвестиций, в том числе по тем режимам поддержки, которые появились благодаря вашему решению и активному участию, у нас составил 1 трл 200 млр рублей. Только резидентами Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики» в регионе уже создано пять тысяч рабочих мест, и эта работа продолжается. ВРП за четыре года уже превысил рост в 2,5 раза», – отметил Андрей Чибис.  

Кроме того, глава региона доложил о двух магистральных проектах, которые в настоящее время находятся в стадии реализации. 

«Президент Владимир Путин поддержал газификацию Мурманской области – это позволит перерабатывать то, что здесь добывается, и соответственно увеличить объём и производимую продукцию. Это важно и для страны, так как себестоимость будет ниже и, конечно, принципиально важно для развития нашей области», – сказал губернатор.  

Ещё один магистральный проект – Мурманский транспортный узел.  

«Рабочее движение по новой железной дороге на западном берегу Кольского залива запущено, сегодня строится новый порт «Лавна». Следующий шаг, который нужно делать – увеличение провозной способности железных дорог, потому что тот объём спроса на портовые мощности сегодня стал огромен. Здесь хотелось бы попросить вашей поддержки, чтобы в рамках нового национального проекта это было сделано», – обратился к вице-премьеру глава региона.  

Также губернатор Андрей Чибис доложил о деятельности рабочей группы Госсовета по развитию Арктической зоны РФ и поблагодарил Юрия Трутнева за поддержку инициатив. 

«Набор тех решений, которые обсуждаются вместе с другими субъектами и экспертами благодаря вам получили поддержку Президента России. Мы и дальше будем активно развивать эту работу для того, чтобы инициировать консолидированную позицию других субъектов Российской Федерации. Спасибо огромное за поддержку!», – сказал Андрей Чибис.  

«Тот набор проектов, который мы сегодня будем рассматривать на встрече с инвесторами свидетельствуют о том, что Мурманская область находится в числе лидеров в Арктической зоне РФ. Это общая работа – работа правительства области, губернатора и всех органов власти на местах, потому что инвесторы приходят только туда, где режим дружественен по отношению к ним. Мы сегодня подробнее о каждом проекте поговорим, постараемся им помочь. В целом, в Мурманской области проводится большая работа. Спасибо!», – сказал Юрий Трутнев. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Атомные ледоколы на службе России: экономика, наука и туризм
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чтобы зарабатывать больше, надо повышать квалификацию или менять профессию-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 16 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики Мурманской области готовят оборудование для работы в летний период-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика