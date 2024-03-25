Вице-премьер России Юрий Трутнев: Мурманская область находится в числе лидеров Арктической зоны РФ по реализации инвестпроектов

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 22 марта находился с рабочей поездкой в Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках визита в Кировске состоялась рабочая встреча с губернатором Андреем Чибисом. Ключевой вопрос повестки – реализация в регионе инвестиционных проектов.

Губернатор Андрей поблагодарил вице-премьера за внимание к Мурманской области и подчеркнул, что решения, которые приняты по Арктической зоне РФ, дали серьёзный толчок для развития региона.

«За последние пять лет нам удалось добиться миграционного прироста. Объём инвестиций, в том числе по тем режимам поддержки, которые появились благодаря вашему решению и активному участию, у нас составил 1 трл 200 млр рублей. Только резидентами Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики» в регионе уже создано пять тысяч рабочих мест, и эта работа продолжается. ВРП за четыре года уже превысил рост в 2,5 раза», – отметил Андрей Чибис.

Кроме того, глава региона доложил о двух магистральных проектах, которые в настоящее время находятся в стадии реализации.

«Президент Владимир Путин поддержал газификацию Мурманской области – это позволит перерабатывать то, что здесь добывается, и соответственно увеличить объём и производимую продукцию. Это важно и для страны, так как себестоимость будет ниже и, конечно, принципиально важно для развития нашей области», – сказал губернатор.

Ещё один магистральный проект – Мурманский транспортный узел.

«Рабочее движение по новой железной дороге на западном берегу Кольского залива запущено, сегодня строится новый порт «Лавна». Следующий шаг, который нужно делать – увеличение провозной способности железных дорог, потому что тот объём спроса на портовые мощности сегодня стал огромен. Здесь хотелось бы попросить вашей поддержки, чтобы в рамках нового национального проекта это было сделано», – обратился к вице-премьеру глава региона.

Также губернатор Андрей Чибис доложил о деятельности рабочей группы Госсовета по развитию Арктической зоны РФ и поблагодарил Юрия Трутнева за поддержку инициатив.

«Набор тех решений, которые обсуждаются вместе с другими субъектами и экспертами благодаря вам получили поддержку Президента России. Мы и дальше будем активно развивать эту работу для того, чтобы инициировать консолидированную позицию других субъектов Российской Федерации. Спасибо огромное за поддержку!», – сказал Андрей Чибис.

«Тот набор проектов, который мы сегодня будем рассматривать на встрече с инвесторами свидетельствуют о том, что Мурманская область находится в числе лидеров в Арктической зоне РФ. Это общая работа – работа правительства области, губернатора и всех органов власти на местах, потому что инвесторы приходят только туда, где режим дружественен по отношению к ним. Мы сегодня подробнее о каждом проекте поговорим, постараемся им помочь. В целом, в Мурманской области проводится большая работа. Спасибо!», – сказал Юрий Трутнев.

Фото: https://gov-murman.ru