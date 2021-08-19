Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала инициативу губернатора Андрея Чибиса и Союз рыбопромышленников Севера

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко поддержала инициативу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Союз рыбопромышленников Севера.

С 1 сентября из-за вступления в силу новой редакции Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна прекратит действовать существующая в настоящее время норма, допускающая для учёта улова водных биоресурсов применение утвержденных в установленном порядке переводных коэффициентов на рыбную или иную продукцию из водных биоресурсов. На данный момент подсчет добываемой рыбы ведётся по готовой продукции – в соответствии с системой, принятой в 1976 году Российско-Норвежской комиссией. Иными словами, сначала вылов, потом переработка, а исходя из полученной продукции ведётся подсчёт первоначального веса улова.

Исключение данной нормы из Правил рыболовства вызвало серьёзную обеспокоенность у профессионального сообщества рыбаков, так как в связи с конструктивными особенностями средне- и крупнотоннажных судов, используемых в Баренцевом море для добычи (вылова) трески, пикши и других объектов водных биологических ресурсов, добываемых в качестве прилова, в настоящее время технически невозможно обеспечить на борту судна учет улова альтернативными методами (методом взвешивания или объемно-весовым методом). Это могло вызвать сложности в работе значительной части рыбопромыслового флота предприятий Мурманской области.

В связи с этим Андрей Чибис и Союз рыбопромышленников Севера направили в адрес федерального правительства письма с просьбой сохранить механизм учёта добываемых ресурсов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Министерству сельского хозяйства, Министерству юстиции России и Росрыболовству обеспечить изменения правил, которые угрожали остановить работу промысловиков Мурманской области и всего Севера России. Заместитель председателя правительства Российской Федерации поручила обеспечить внесение изменений до 26 августа.

«Для нас рыбная отрасль – один из приоритетов, и изменения в нормативной базе, в том числе в правилах рыболовства, должны создавать комфортные условия работы предприятий, понятные и рыбакам, и контролирующим органам. Поэтому мы готовы поддержать промышленников и вышли с соответствующей инициативой, направленной на решение проблемной ситуации», - прокомментировал сообщение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.