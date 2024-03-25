Вице-премьер Юрий Трутнев поддержал ряд предложений по развитию Мурманской области, выдвинутых губернатором Андреем Чибисом

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис подвел итоги визита в Мурманскую область заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, состоявшегося на прошлой неделе. Глава региона подчеркнул, что вице-премьер поддержал ряд предложений по развитию арктических регионов.

В рамках двусторонней встречи губернатор Андрей Чибис доложил вице-премьеру Юрию Трутневу об итогах деятельности рабочей группы Госсовета по развитию Арктики и выработанных предложениях, которые получили поддержку президента Владимира Путина.

«Прошлись по темам, которые и сейчас в работе. Юрий Петрович поддержал работу группы, которая консолидирует позицию и бизнеса, и всех субъектов Федерации в Арктической зоне России. В том числе мы обсудили тему формируемых новых национальных проектов и необходимость приоритизации регионов Арктики в этих мероприятиях», – отметил глава региона.

Как сообщил губернатор, на встрече также обсудили создание нового кампуса мирового уровня для Мурманского арктического университета, расширение провозной способности Мурманского транспортного узла и необходимость распространения в Арктической зоне России программы арендного жилья по аналогии с Дальним Востоком.

«Проговорили ещё целый ряд тем, по которым получили поддержку вице-премьера. Задача теперь – чтобы все поручения Юрия Петровича были отработаны, чтобы дать дополнительную возможность реализовать то, что для нас является очень актуальным и важным», – подчеркнул губернатор.

Ещё один важный вопрос – тема регулирования мышьяка.

«Её недавно поднимали на рабочей группе, получив поддержку Росрыболовства, Минсельхоза и других ведомств. Договорились о тех сроках, которые действуют, чтобы больший объём рыбной продукции можно было поставлять именно на российский рынок. Это поддержало бы и наших рыбаков, и жителей, потребителей. В этом вопросе также Юрий Петрович нас поддерживает, давайте эти темы чётко отработаем», – отметил в завершение губернатор.

Под руководством вице-премьера состоялось детальное совещание с инвесторами Мурманской области, в рамках которого обсудили ход реализации ключевых инвестпроектов, а также проговорили ряд новых.

«Как подчеркнул вице-премьер, эти проекты существенно влияют на экономику региона, а многие на экономику всей Российской Федерации. Юрий Петрович Трутнев назвал наш регион одним из лидеров по привлечению инвестиций в Арктике. Объем инвестиций за последние пять лет в Мурманской области составил уже порядка 1,2 трлн рублей. Это большой объем фактически проинвестированных средств в развитие нашей экономики», – отметил Андрей Чибис.

Как напоминает Министерство информационной политики Мурманской области, в ходе рабочей поездки вице-премьер вместе с главой региона и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым открыли новый подземный горизонт +10 метров на Кировском руднике.

«Новый горизонт компании «ФосАгро» будет способствовать наращиванию объёмов добычи руды Кировским рудником до 25 млн тонн руды к 2025 году. Задача, которую коллеги перед собой поставили, уверен, будет решена. Эти объемы будут увеличены до 2 млн тонн от текущего показателя и к 2028 году производительность нового горизонта достигнет 9,4 млн тонн в год. С выходом на проектную мощность доля горизонта в объеме руды, добываемой Кировским рудником, составит 36%. В результате общий объём запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что в воплощение масштабного проекта компания вложила 36 млрд рублей, в работах по монтажу и подготовке объекта к эксплуатации было занято порядка 2 тысяч специалистов.

«В этом году Кировский филиал АО «Апатит» отмечает свое 95-летие. И запуск нового горизонта только подтверждает, что впереди у предприятия еще долгие годы успешной работы. Это не последний инвестпроект, который на этой территории реализуется и развитие будет продолжаться», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru