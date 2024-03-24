Вице-премьер Юрий Трутнев высоко оценил инфраструктуру Кировской СШОР по горнолыжному спорту

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Мурманской области Андрей Чибис в пятницу осмотрели Кировскую спортшколу олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» президентского нацпроекта «Демография», а также плана «На Севере – жить» здесь были введены в эксплуатацию новый современный административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъёмник, что позволило после многолетнего перерыва вернуть на заполярные склоны соревнования всероссийского уровня, а также дало возможность школе стать базой для проведения тренировок сборной команды России.

«Спортивная школа очень понравилась. Причём не только стенами, залами, но самой атмосферой, которая царит в спортивном учреждении. Совершенно точно видно, что детям здесь очень здорово заниматься спортом», – подчеркнул по итогам осмотра Юрий Трутнев.

«В результате нашей совместной работы с компанией «ФосАгро», при поддержке федерального правительства Мурманская область получила действительно самую современную спортивную инфраструктуру, аналогов которой в настоящее время нет в России: административно-спортивный комплекс и спортивный горнолыжный комплекс. И об этом говорят специалисты. Теперь мы можем принимать крупные спортивные события, проводить их на самом высоком уровне», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» для школы также построена система искусственного оснежения. Сейчас спортивный комплекс с горнолыжными трассами включен во Всероссийский Реестр объектов спорта и предназначен для проведения физкультурных, спортивных и тренировочных мероприятий.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, специализированная молодёжная горнолыжная школа открылась при комбинате «Апатит» в сентябре 1949 года. В 1964 году горнолыжники переехали в новое здание школы у подножия горы Айкуайвенчорр, где СШОР располагается и сейчас. В настоящее время спортивная подготовка в школе осуществляется по двум олимпийским (базовым для Мурманской области) видам спорта: «Горнолыжный спорт» и «Фристайл».

В здании комплекса расположены три спортивных зала – тренажёрный, игровой и батутно-акробатический, а также сауна, раздевалки, кабинет врача, ремонтная мастерская для инвентаря, боксы для ратрака и снегоходов. Обновленная инфраструктура уже позволила принять ряд крупных соревнований: в апреле 2023 года в Кировске состоялись чемпионат и первенство России, Кубок России по горнолыжному спорту; в ноябре 2023 года – Кубок России по горнолыжному спорту.

Всего с 2021 по 2023 год здесь провели более 100 спортивных событий разного уровня по трем видам спорта: горнолыжный, фристайл (дисциплина «могул», сноуборд – параллельные дисциплины. В них участвовали порядка 8000 спортсменов из 26 регионов страны. В свободное от тренировок и соревнований время на трассах комплекса катаются любители горных лыж и сноуборда, почти 30000 человек посетили их за это время.

В этом сезоне Мурманская область примет 13 всероссийских соревнований по горнолыжному спорту.

Фото: https://gov-murman.ru