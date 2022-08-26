Вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора оценил готовность мурманских школ к 1 сентября в своём избирательном округе

Парламентарий посетил школу №27 и гимназию №6. Он отметил значительный объём проделанной работы. Всё лето в образовательных учреждениях шёл косметический ремонт учебных классов и рекреаций.

В школе №27 полностью подготовили к занятиям плавательный бассейн, заменили освещение по прошлогоднему поручению Евгения Никоры, а также отремонтировали фасад здания бассейна. В гимназии №6 появился логопедический кабинет, в учреждении 1 сентября откроются два современных морских класса.

- И гимназия, и школа полностью готовы к началу учебного года, - отметил Евгений Никора. - В этом году в Мурманске, благодаря инициативе главы региона Андрея Чибиса поменяли окна в 22 школах, из регионального бюджета на эти цели было выделено порядка 80 миллионов рублей, и ещё 80 - из муниципального. Уверен, что в следующем году эта программа должна быть продолжена. Считаю успешным региональный проект по преображению образовательных пространств «Arctic schools», который в этом году охватил рекордное количество учреждений образования.

Кстати, гимназия №6 уже подготовила два своих проекта для участия в конкурсе грантов в будущем году и в случае победы намерена сделать из класса ритмики полноценный универсальный спортзал, а из большого спортзала центр туристической подготовки. В этом году, школьники и преподаватели гимназии сами подготовили отличный проект ремонта мастерской и своими руками его воплотили в жизнь. В 27-й школе, в свою очередь, к будущему году будут готовить проект комплексного ремонта кабинета информатики.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24396/