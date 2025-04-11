Вице-спикер Мурманской областной Думы Геннадий Степахно выступил на ПАСЗР с докладом о проблемах и перспективах наполнения российского рынка качественной и доступной по цене отечественной рыбной продукцией

В Петрозаводске проходит заседание Постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. В мероприятии принимают депутаты из Архангельской, Псковской, Калининградской, Новгородской, Мурманской, Вологодской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Карелия. Почётными гостями стали парламентарии Витебского областного Совета депутатов Республики Беларусь.

В центре внимания законодателей – вопросы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а также обращение в правительство РФ о возможности скорректировать правила участия в программе «Сельская ипотека», в том числе, предусмотреть возможность приобретения жилья на вторичном рынке (у физических и юридических лиц), увеличение сроков ввода в эксплуатацию индивидуального жилого дома и максимального размера кредита до 8 миллионов рублей.

Кроме того, комитет рассмотрел обращения в федеральный центр с предложением о пересмотре размера федеральных субсидий для сельского хозяйства и мелиорации в северных регионах.

Вице-спикер Мурманской областной Думы Геннадий Степахно выступил с докладом о проблемах и перспективах наполнения российского рынка качественной и доступной по цене отечественной рыбной продукцией. Депутат предложил каждому региону СЗФО проанализировать качественные и количественные показатели Государственных программ развития рыбного и сельского хозяйства, а также инициировать со стороны профильных комитетов заксобраний и предприятий рыбохозяйственного комплекса проведение в 2025 году V съезда рыбаков для принятия основных мер по развитию рыбной отрасли на ближайшую пятилетку.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32289/