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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.24 16:30

Вице-спикер регионального парламента Евгений Никора выступил на X Международном арктическом правовом форуме в Санкт-Петербурге

В своём приветственном слове депутат отметил, что Арктическая зона России - это территория с колоссальными экономическими возможностями, с которой во многом связывается укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны.

- К Мурманской области сегодня обращено повышенное внимание, как к стратегически важной территории и западному форпосту в российской Арктике, - отметил Евгений Никора. - Вопросы развития заполярных регионов постоянно присутствуют в федеральной повестке. И здесь необходимо отметить особую роль губернатора региона Андрея Владимировича Чибиса, как председателя комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика».

Парламентарий особо выделил значимость успешно реализуемого в регионе с 2019 года стратегического плана «На Севере - жить!», включающего ключевые проекты развития Мурманской области, ставшего консолидирующей платформой для объединения основных приоритетов, направленных на повышение качества жизни северян.

Заместитель председателя Думы заявил, что любые меры поддержки жителей региона были бы невозможны без укрепления экономического потенциала Мурманской области, создания благоприятного инвестиционного климата.

- Губернатор, правительство Мурманской области и региональный парламент едины в понимании значимости налоговых преференций для бизнеса и инвесторов, которые, в свою очередь, обеспечивают своё участие в развитии арктической территории, а также дополнительные поступления в бюджет и решение социальных вопросов, - сказал он. - Поэтому весьма важно, что и на сегодняшнем заседании будут подняты такие значимые и разноплановые темы, как развитие арктических территорий Российской Федерации, в том числе формирование правовой основы развития арктической инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата в российской Арктике, социальный фокус развития российской Арктики.

Евгений Никора акцентировал внимание на значимости законодательного совершенствования в вопросах поддержки жителей закрытых административно-территориальных образований и улучшения качества жизни в ЗАТО.

Парламентарий пожелал участникам плодотворной работы, новых успехов в решении общих задач по развитию Арктического региона.

X Международный арктический правовой форум «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» организован Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации при участии Санкт-Петербургского отделения Российской академии науки и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Научная повестка мероприятия включает в себя такие вопросы, как развитие арктических территорий Российской Федерации: актуальные проблемы правового регулирования; международное сотрудничество России с неарктическими государствами в Арктике: организационно-правовые формы трансрегиональной интеграции; арктическая инфраструктура: формирование правовой основы развития; реализация национальных проектов в российской Арктике: потенциал права; формирование благоприятного инвестиционного климата в российской Арктике: достижение баланса частных и публичных интересов; и многие другие.

В работе форума принимают участие депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, руководители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, ведущие ученые отечественных и зарубежных научно-образовательных центров, представители дипломатических представительств и международных организаций, бизнес-сообщества и различных институтов гражданского общества.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31094/

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