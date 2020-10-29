Вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева приняла участие в совместном заседании профильных комитетов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации

Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Молодых законодателей приветствовали сенаторы, парламентарии Мурманской областной Думы и Новгородского законодательного собрания. В заседании также приняли участие представители региональных, муниципальных органов власти и бизнес сообщества.

В центре внимания – предложения по внесению изменений в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Прозвучало, что с этим законом, который действует уже семь лет, сталкиваются практически все государственные и муниципальные органы власти. Молодые законодатели предлагают увеличить объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), чтобы иметь возможность приобретать товар, заказывать работы или услуги на сумму до одного миллиона рублей, а не до 600 тысяч, как в действующей редакции закона. Также предложено увеличить размер начальной (максимальной) цены контракта при запросе котировок в электронной форме в два раза до одного миллиона рублей, предусмотреть более доступные способы подтверждения российского производства для участника закупки, ускорить сроки проведения открытого конкурса в электронной форме.

Наталия Ведищева отметила, что Палата молодых законодателей регулярно выступает инициатором интересных инициатив: «Молодые парламентарии уже доказали свою эффективность, они знают, чем живут их земляки, четко транслируют взгляд молодого поколения россиян на значимые вопросы в своих регионах. Вопросы, которые были вынесены на обсуждение, имеют давнюю историю. Уверена, идеи по изменениям в 44-ФЗ заслуживают внимания и обсуждения. Молодые законодатели способны повлиять на вектор развития не только наших территорий, но и всей страны, поэтому мнение каждого участника этого процесса должно быть услышано. Вне зависимости от того, кто его выражает – молодой политик или опытный законодатель».

С каждым годом в работу Палаты молодых законодателей вовлекается все больше сенаторов. Этот совещательный орган был создан в 2012 году для совершенствования и развития молодежного парламентаризма в России. Сейчас приоритетными направлениями его деятельности являются разработка законопроекта о молодёжной политике и тиражирование лучших региональных практик молодежных парламентов субъектов РФ. Мурманскую область в Палате молодых законодателей представляют глава Кольского района Андрей Малхасян и депутат Оленегорского Совета депутатов Олег Бугрин.