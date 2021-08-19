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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.21 12:30

Видеодомофоны и беспилотники-наблюдатели: Андрей Чибис проанонсировал ближайшие шаги в цифровизации региона

Региональная стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления стала одним из вопросов повестки дня заседания правительства Мурманской области. В ходе обсуждения темы губернатор Андрей Чибис сообщил о некоторых новшествах, которые будут внедрены в повседневную жизнь Заполярья совсем скоро.

Так, в рамках проекта цифровизации Мурманской области «Умный регион» разворачивается система видеонаблюдения с функцией анализа данных. Одним из её элементов станут видеодомофоны.

«Отдельный проект, который сегодня находится в активной стадии реализации, – видеодомофоны. Первым городом, который будет обеспечен до конца текущего года видеодомофонами с удобными сервисами для жителей, будет Мурманск. Далее продолжим эту работу в Кировске», – подчеркнул глава региона.

На сегодня в систему сбора видеоданных в Мурманской области подключено уже более 1000 камер. Как пояснил Андрей Чибис, они позволяют искать людей, минимизировать хулиганские выходки и совершение преступлений на улицах. Постепенно система охватит все без исключения города региона.

Ещё одна новинка, призванная в том числе обеспечить безопасность северян, - беспилотники-наблюдатели, поставка первого из которых в область уже ожидается.

«В ближайшие недели к нам поступит большой беспилотный летательный аппарат, который будет мониторить и распознавать и необходимые данные по объектам недвижимости, и нарушения природоохранного законодательства, и пожарную ситуацию, а также помогать спасателям. Это новый инструмент, мы будем широко его использовать. Таким образом, мы внедряем современные технологии в повседневную жизнь, защищая наших людей и природу», - отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по словам Андрея Чибиса, БПЛА будет находиться на балансе Мурманской базы авиалесоохраны. В дальнейшем группировку дронов планируется расширить.

 

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