Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 22:15
ВИДЕОФАКТ: Боевая работа вертолётов ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Сегодня Министерство обороны РФ в соцсети «ВКонтакте» разместило видеосюжет успешной операции российских вертолётов на Украине.
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Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
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