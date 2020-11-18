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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 14:30

Видеохудожник из Мурманска стал победителем конкурса музея современного искусства «Гараж»

Мурманчанин Олег Хадарцев стал победителем грантовой программы для художников, работающих в сфере актуального искусства. В 2020 году на всероссийский конкурс, организованный музеем современного искусства «Гараж», поступило 350 заявок со всей страны. Экспертный совет отобрал 15 лауреатов.

Лучших молодым современным художникам России присуждается премия на развитие индивидуальных проектов. Лауреаты конкурса в течение года будут получать ежемесячную стипендию в размере 50 тысяч рублей.

Олег Хадарцев (псевдоним 1999Q) – мурманский видеохудожник и фотограф, смешивающий в своем творчестве зарисовки природы и элементы индустриальных пространств. Работы автора - это размышления о миграции из северных регионов и поиск причин для того, чтобы оставаться жить на Севере. Олег Хадарцев постоянный участник различных международных фестивалей. В 2016 году в Хельсинки прошла его персональная выставка Uncapitals: Into the industrial.

Как сообщает региональное Министерство культуры, музей «Гараж» создан в 2008 году в Москве. Программа грантов учреждена в 2012 году и является одним из главных элементов деятельности музея по развитию отечественной художественной сцены и поддержке профессионального арт-сообщества.

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