Видеолекция «Петербург в произведениях художников»: образ города на Неве в русском искусстве XVIII – XX веков

12 июля в 16.0 в Отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится показ, посвящённый формированию и развитию образа Санкт-Петербурга в русском искусстве XVIII – XX веков.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, заложенная Петром I столица Российской Империи с самого своего основания объединила европейские и исконно русские черты, стала символом перемен и грандиозных свершений. Здесь создавались выдающиеся произведения искусства и сформировалась уникальная культура, отголоски которой, несмотря на все катаклизмы в отечественной истории XX – XXI веков, дошли до наших дней.

В видеолекции Анны Владимировны Прозоровой, ведущего методиста по научно-просветительской деятельности Русского музея, представлен образ города, воплощенный в произведениях Алексея Зубова, Федора Алексеева, Семена Щедрина, Василия Садовникова, Василия Сурикова, Александра Бенуа, Кузьмы Петрова-Водкина, Мстислава Добужинского, Анны Остроумовой-Лебедевой, Вячеслава Пакулина, Тимура Новикова и других известных художников.

Видеолекция состоится в рамках выставки «В образах Петербурга». Живопись, графика из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков.

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе музея «КВЦ Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж).

Вход свободный, запись не требуется. (6+)

На фото: (Суриков В.И. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 1870 г. Холст, масло. Красноярский государственный художественный музей имени В.И. Сурикова): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276458%2Fc4dd00faa366e124d0