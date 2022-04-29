Видеонаблюдение и фиксация нарушений, информирование об угрозах, мониторинг состояния ЖКХ и транспорта: в регионе внедряется единый комплекс «Безопасный город»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на заседании правительства заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Александра Никипелова доложила о ходе реализации федеральной концепции комплексной системы безопасности на территории региона.

С целью повышения общего уровня общественной безопасности в Мурманской области развивается аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Он включает в себя 7 основных подсистем.

Центральная подсистема – комплекс средств автоматизации «Региональная платформа». Она позволяет скоординировать межведомственное взаимодействие, объединить и систематизировать информацию, что значительно снизит время реагирования на происшествия.

Снижение уличной преступности и повышение уровня раскрываемости нарушений планируется достичь за счёт внедрения системы видеомониторинга и видеоаналитики. Всего запланировано ввести в эксплуатацию 1400 камер. Кроме того, установлено программное обеспечение по распознаванию лиц, оставленных объектов, пересечения запрещенных зон и территорий.

Кроме того, как отметила вице-губернатор, важна безопасность на дорогах. Дополнительную фотовидеофиксацию нарушений правил дорожного движения будет осуществлять еще 65 постов. Монтаж и пусконаладка закончены на 60 постах, оставшиеся 5 комплексов планируется установить до конца мая. Также развернуто специальное программное обеспечение «Андромеда», предназначенное для удаленного мониторинга работы комплекса и фиксации статистики по проездам и нарушениям ПДД.

Завершен монтаж специализированных датчиков на 18 котельных и 13 химически опасных объектах, также смонтированы 4 метеостанции в Мурманске, Североморске, Снежногорске и Кандалакше. Все данные с датчиков в режиме онлайн выводятся на региональную платформу.

Для оперативного информирования населения об угрозах общественной безопасности и правопорядка смонтированы новые узлы, также в региональную систему интегрированы 5 уже существующих систем оповещения.

Завершено внедрение интеллектуальной системы, которая позволяет отслеживать движение 414 единиц транспорта по 188 маршрутам.

Развернута подсистема мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства. Она включает в себя функции регистрации и учета инженерных сетей и потерь на них, отслеживает работу периферийного оборудования. Также имеется модуль поддержки принятия решений, который дает рекомендации оператору в части генерации ресурса на основе графиков отпуска тепла и динамики изменения погодных условий.

В настоящий момент запланировано построение единой региональной системы общественного мониторинга и аналитики, который включает в себя камеры наружного видеонаблюдения, камеры на объектах строительства и благоустройства – это общественные территории, детские площадки и объекты капремонта.

Такой контроль позволяет из любой точки области посмотреть реальную картину на стройках, работает ли подрядчик, техника. Дистанционный мониторинг помогает уйти от бумажных отчетов и постоянно обеспечивает достоверной информацией. В рамках сегмента «Безопасный двор» предусмотрена установка 4000 устройств мониторинга, необходимых, в том числе для онлайн-контроля за состоянием придомовых территорий и детских площадок, асфальтового покрытия. Внедряемые системы позволят осуществить профилактику правонарушений, усилить антитеррористическую безопасность.

«При этом я хочу отметить, что мы планируем отдельно проработать установку камер, которые будут доступны жителям для онлайн-просмотра. Считаю, что, например, семьям с детьми будет полезно иметь возможность просматривать камеру на детской площадке, чтобы не беспокоиться за безопасность своего ребенка. И также напоминаю, что для жителей доступно мобильное приложение, позволяющее в режиме онлайн видеть происходящее около подъезда или смотреть, кто звонит в квартиру», – подчеркнула министр цифрового развития Александра Никипелова.

Министр цифрового развития отметила такую важную тему, как безопасность в учреждениях образования. С целью повышения безопасности в школах запланирована установка камер, чтобы исключить слепые зоны и осуществлять видеомониторинг по внешнему периметру образовательных учреждений. В рамках пилотного объекта в городе Мурманске установлены 63 камеры видеонаблюдения на территории и внутри одной из школ. Подключена видеоаналитика оставленных предметов и распознавания автомобильных номеров на въезде у шлагбаума, установлена металлорамка и усиленный турникет при входе в учебный корпус. Данные меры планируется масштабировать и на другие школы.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, отдельно Александра Никипелова отметила проект по развитию инфраструктуры связи на отдаленных территория Мурманской области. Для этих целей будет направлено 180 млн рублей на строительство более 30 вышек вдоль дорог регионального и местного значения и туристических маршрутов.