Видеоприёмная для граждан в МФЦ продолжает принимать заявки от жителей

Новый сервис «Видеоприемная в МФЦ» даёт возможность гражданам получить в режиме видеоконференции консультацию органа власти по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг. В Мурманской области видеоприёмные открыты на площадках шести муниципальных центров: в отделении областного МФЦ в г. Мурманске (пр. Ленина, 45), в МФЦ Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши, Североморска, ЗАТО Александровск.

В сентябре принято 7 заявок от граждан, желающих получить консультации в социальной сфере, а также в области пенсионного обеспечения. Следующая онлайн-консультация состоится 13 октября с территориальным отделением Пенсионного фонда.

Напоминаем, что заявку можно подать на сайте МФЦ с любого компьютера или мобильного телефона, имеющего выход в интернет, а также через специалиста центра.

Электронная форма заявки позволяет выбрать тему консультации, приемлемую дату, описание сути вопроса, присоединить при желании электронные образы документов, которые будут необходимы для решения вопроса. После обработки ответственным сотрудником МФЦ заявка направляется в соответствующий орган власти по защищенным каналам связи для анализа и решения вопроса гражданина. В выбранные дату и время на площадке МФЦ в специальном изолированном помещении будет организована прямая линия между гражданином и органом власти для получения консультации.

В реализации проекта принимают участие Министерство труда и социального развития Мурманской области, региональное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации, Управление Росреестра по Мурманской области. В дальнейшем к проекту планируется присоединение других органов власти, а также расширение списка тем для онлайн-консультирования.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, проект «Видеоприёмная МФЦ» в Мурманской области стартовал в сентябре 2021 года. Первый «видеомост» состоялся 3 сентября с Министерством труда и социального развития Мурманской области в Октябрьском отделении областного центра. Жительница областного центра получила ответы на вопросы, возникшие у неё по порядку предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.