Видеопроекты о Кольском Заполярье стали победителями всероссийского фестиваля‑конкурса «Диво России»

Мурманская область получила награды в четырех номинациях всероссийского фестиваля туристских видео «Диво России». Финал проекта состоялся в Твери с 28 по 30 октября.

Победителем в Номинации «Туристские дестинации» (города России - центры районов) стала видеовизитка города Мончегорска под названием «Имандра».

Второе место в номинации «Активный отдых и приключенческий туризм» взял ролик «Гора Крестовая».

Также серебряным призером в номинации «Международные и федеральные туристские события» стал ролик о фестивале «Imandra Viking Fest».

В номинации «Видеоблог» второе место получил видеоролик «Дома-кабины – уединенный отдых в природе».

Все призеры вышли в финал Международного финала-конкурса «Диво Евразии», который будет проходить в Новосибирске с 7 по 9 декабря 2022 года.

Всего в финале конкурса приняло участие 303 проекта из 60 регионов России. В течение двух дней проходил просмотр видео в более чем 40 номинациях, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru