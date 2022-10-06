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Мурманская область. Арктика (16+)06.10.22 18:50

Видеоролик о Мурманской области — в числе победителей конкурса «Россия: 85 приключений»

Ролик о Мурманской области «Увидеть Северный Ледовитый океан» вошёл в список лучших по итогам конкурса «Россия: 85 приключений», организованного онлайн-медиа «Russia Beyond».

Автор работы Лилия Сологуб уверена, что Кольское Заполярье должен посетить каждый. Она создала ролик, вдохновившись северными пейзажами.

В рамках конкурса авторы из разных регионов представили самые захватывающие способы провести время в нашей стране. Победителями выбраны 10 лучших работ из Мурманской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга, Перми и Томска, Краснодарского и Хабаровского краев, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на основе коллекции приключений планируется снять документальный фильм о России. 

Работы призёров и другие ролики можно посмотреть на сайте конкурса

Фото: https://gov-murman.ru

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