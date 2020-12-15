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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 18:00

Видеоспектакль-прогулку «Фильтры» презентуют в Мурманске

Погрузиться в новый опыт переживания театральной постановки жители Севера смогут благодаря видеоспектаклю-прогулке «Фильтры».

«Фильтры» – это интерактивная постановка, которая позволит каждому зрителю получить собственное впечатление от спектакля. Автор проекта Дмитрий Калашников стал одним из победителей конкурса губернаторских грантов для творцов на поддержку проектов современного искусства. Вместе с режиссёром Арктического театра Евгением Гоманом он создал уникальный спектакль, который способен изменить представление северян об аудиовизуальном искусстве.

Главным героем «Фильтров» становится сам зритель. Яркие персонажи проведут его по определенному маршруту, перемещая из реального зимнего Мурманска и полярной ночи в красоту осеннего города и атмосферу вымышленных событий. Для просмотра спектакля достаточно иметь смартфон, наушники и тёплые варежки. Видеоспектакль можно посетить и в одиночку, но главное условие – только зимой, в тёмное время суток. Маршрут проходит по культурным и видовым местам, а также по зелёным зонам Мурманска. Основные темы постановки – жизнь на Севере, культура и история областного центра, разнообразие северной природы и поиск вдохновения в период пандемии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, оригинальный саундтрек спектакля создан братом Евгения Гомана Алексеем. Музыка точно совпадает с режиссёрским видением, органично дополняя его. В комплексе с прекрасной операторской работой Дмитрия Калашникова постановка оставит неизгладимое впечатление.

«Фильтры» являются идейным продолжением аудиоспектакля Арктического театра «Мурманск 4145», который успел полюбиться мурманчанам.

Премьера спектакля пройдёт 16 декабря в Мурманске у памятника Кириллу и Мефодию, начало – в 13.30. Кроме того, посмотреть спектакль «Фильтры» все желающие смогут с 16 декабря на сайте Арктического театра: www.arctictheater.com.

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