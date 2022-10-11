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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.22 08:45

Видеосюжет об АО «ММТП» - победитель медиафорума в Кемерово

Специальный корреспондент ГТРК «Мурман» Елена Белкина награждена в номинации «Лучший региональный телевизионный материал «Уголь в экономике региона» на медиафоруме «Чёрное золото России-2022», который прошёл в Кемерово. Открытый областной медиафорум профессионального мастерства среди редакций и журналистов СМИ призван продемонстрировать важную роль угля для экономического развития регионов России и мировой экономики в целом. Телекомпания представила на форум сюжет, посвященный работе АО «Мурманский морской торговый порт» за десять лет после прихода в областной центр Сибирской угольной энергетической компании и чуть позже – Национальной транспортной компании. Как было отмечено, с этого момента начался новый этап развития старейшего предприятия Мурманска.

«Мы модернизировали производственную инфраструктуру, увеличили грузооборот нашего предприятия. Сегодня он составляет более 19 млн тонн грузов. Мы увеличили кубомодель обрабатываемых в порту судов - на одно судно мы можем погрузить более 16 тысяч тонн грузов», - отметил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Одно из главных направлений развития порта – реализация масштабной экологической программы, которая включила строительство пылеветрозащитных экранов, уже ставших городским арт-объектом, установку систем орошения, создание экодиспетчерской, позволяющей заранее реагировать на любое изменение ситуации. Также предприятие активно участвует в подготовке кадров, начиная со школьной скамьи, поддерживает важные общественные инициативы, содействует развитию спорта и физической культуры.

«Телерадиокомпания «Мурман» впервые принимала участие в этом медиафоруме с сюжетом о старейшем и в то же время динамично развивающемся предприятии региона – Мурманском морском торговом порте. Экономическая эффективность, уникальные экологические проекты, реализация важных социальных программ, поддержка спорта и культуры – это все о работе наших мурманских портовиков. Теперь об этом узнали участники форума в Кемерово, а эксперты дали достойную оценку», - отметила директор филиала ВГТРК ГТРК «Мурман» Элла Серга.

«Экономика видоизменяется, меняются условия, и наличие постоянного грузооборота - это существенный фактор для стабильной работы нашего предприятия. Это, собственно, и обеспечивает «Сибирская угольная энергетическая компания», - подчеркнул Алексей Рыкованов.

Победителю форума в Кемерово вручили статуэтку - фигуру шахтера работы Эрнста Неизвестного, которую также называют «Сибирский ТЭФИ» или «Кузбасский Оскар». Мурманские портовики поздравляют Елену Владимировну Белкину и весь коллектив ГТРК «Мурман» с победой и желают новых профессиональных свершений!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250228%2Fwall-149919532_2771

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