Видяевцы впереди: завершился финальный этап Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов по сдаче нормативов ВФСК «ГТО»

В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся финальный этап соревнований по сдаче нормативов ВФСК «ГТО» на Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов. На поле вышли команды из Североморска, Видяево, Кировска и Полярных Зорь.

Участники соревновались в шести видах испытаний: бег 30 метров, поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 минуту), наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине.

Лучшей стала команда средней общеобразовательной школы №1 из Видяево. В призёрах команда средней общеобразовательной школы №7 из Кировска и средней общеобразовательной школы №4 из Полярных Зорь, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru