Видяево развивается, становясь более комфортным, безопасным и современным

Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Видяево. В центре внимания главы регионального парламента работы по дальнейшему преображению общественных пространств посёлка и созданию условий для всестороннего развития подрастающего поколения. В поездке также приняла участие сенатор Лариса Круглова.

Первой локацией стал двор по улице Заречной, где в прошлом году в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» была установлена современная детская площадка. В этом году эта территория представлена на всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало в апреле. В случае победы здесь планируется выполнить асфальтирование с установкой бордюрных камней, ремонт и установку подпорных стен, заменить фонари, отремонтировать лестницу с установкой поручней и пандуса, обустроить парковку, установить скамейки и урны. В конкурсном отборе также участвует проект по созданию смотровой площадки у реки Урицы.

Сергей Дубовой пообщался с жителями, выслушав их предложения и пожелания по дальнейшему обновлению общественных пространств, а также призвал активнее голосовать за участвующие в конкурсе территории.

Следующим пунктом рабочей программы стала средняя общеобразовательная школа №1. В рамках программы «Арктическая школа» в образовательной организации будет создан Центр беспилотных технологий. В новом пространстве планируется проводить профориентационные интенсивы, встречи с выпускниками, выбравшими технические специальности, фестивали технического творчества, хакатоны и инженерные акции. Также здесь будут принимать в профильные инженерные классы, знакомить с азами программирования и схемотехники. Благодаря гранту в размере 200 тысяч рублей за третье место в номинации «Лучший сельский музей» среди музеев СЗФО в школьный историко-краеведческий музей «Память» приобретено интерактивное оборудование.

Сергей Дубовой также поздравил сотрудников редакции «Вестник Видяево» с 20-летием средства массовой информации.

— Коллектив редакции – это дружная команда единомышленников и созидателей, для которых нет ничего невозможного. Оперативно, содержательно и, что немаловажно, с душой, они рассказывают о главных событиях в ЗАТО и регионе. Высшей оценкой их работы являются признание и авторитет, который они заслужили у своей аудитории, – подчеркнул он.

Спикер пожелал новых профессиональных успехов и вручил награду Мурманской областной Думы.

Подводя итоги рабочей поездки, парламентарий отметил, что удовлетворён увиденным:

— Посёлок активно развивается, становясь более комфортным, безопасным и современным. Все это стало возможным благодаря вниманию Президента России Владимира Путина к стратегически важным населённым пунктам и продуктивной командной работе правительства региона с местной властью. Отдельно выделю жителей наших муниципалитетов, которые активно участвуют во всех преобразованиях. Опираясь на их мнение, мы понимаем, в каком направлении двигаться, чтобы решения были более целенаправленными и эффективными.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34265/

