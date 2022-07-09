VII Арктический фестиваль «Териберка» представил деловую и культурную программуЗапись на приём к врачам через электронные сервисы и телефоны регистратур 9 июля может быть недоступна
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Мурманская область. Арктика (16+)09.07.22 10:00

VII Арктический фестиваль «Териберка» представил деловую и культурную программу

Организаторы VII Арктического фестиваля «Териберка» представили деловую и культурную программу мероприятия, которое состоится 16-17 июля в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператором событий председательства является Фонд Росконгресс.

«Проведение крупных форумов и фестивалей в Арктике позволяет вовлечь в обсуждение актуальных тем арктической повестки как широкий круг экспертов, так и непосредственно жителей Севера. Такие мероприятия имеют важное значение для развития связанных с событийным туризмом сервисов, популяризации ключевых туристических магнитов наших арктических территорий», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Деловая программа фестиваля включает четыре сессии, посвященные различным направлениям туризма, а также арктической кухне. В ходе дискуссии «Экологический туризм – основа устойчивого развития региона» участники обсудят лучшие практики экотуризма в субъектах России, а спикеры сессии «Туризм для местных жителей» оценят способы вовлечения граждан в процесс создания турпродуктов. Кроме того, эксперты также выработают единые стандарты организации туристских мероприятий на сессии «События как цель путешествия» и представят лучшие практики проекта «Арктическая кухня» в Мурманской области.

В рамках фестиваля комитет по туризму Мурманской области проведет туристическую выставку «MURMANSK.TRAVEL Market», в ходе которой более 15 представителей индустрии расскажут посетителям о направлениях для поездок на выходных, а «Почта России» организует работу выездного пункта отправки бесплатных открыток.

Кроме того, гости фестиваля смогут ознакомиться с блюдами северных территорий в ходе гастрономического фестиваля «Вкус Арктики». В формировании меню фуд-корта участвуют порядка 27 представителей ресторанной индустрии Мурманской области. Рестораторы представят лучшие позиции арктического меню в формате «Еда в одной руке» (One-Hand-Food). В организации мероприятия примет участие федеральный проект «Гастрономическая карта России».

«Арктический фестиваль «Териберка» – музыкально-культурное событие, которое проходит в единстве с уникальной северной природой. В этом году география фестиваля будет значительно расширена: к ключевой локации прошлых лет на песчаном берегу «старой» Териберки добавятся природный парк, дальний пляж и «Кладбище кораблей», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На главной сцене фестиваля выступят 13 музыкальных исполнителей и коллективов. Хедлайнерами музыкальной программы станут группы The Hatters, Cheese People, «Вельвет», проект Drummatix и певица Линда. Организаторы также запланировали участие групп «Почтовая служба Бангкока», Zoch, «Смола», FILIPP.CHIC, «Харвест», Юхим и Suspect Under Pressure (SUP). Кроме того, в рамках «Териберки» 16 июля пройдет фестиваль электронной музыки FORMAT.

Всех гостей также ожидают экскурсии, мастер-классы, развлечения и события культурного блока. В частности, на видовой точке «Кладбище кораблей» пройдут поэтические чтения, театральные перформансы и моноспектакли. Участники фестиваля также смогут ознакомиться деятельностью ПСО «ЛизаАлерт» и лекциями по безопасности для детей и основам первой помощи для взрослых, поиграть в интеллектуальные игры, посетить пляжную зону отдыха «Арктический загар» и, в числе прочего, увидеть показательные полеты БПЛА-рейсинга на дрон-трассе. В рамках фестиваля также запланирован кинофестиваль с показами фильмов о северных территориях России.

На площадке «Природный парк» в течение двух дней фестиваля гости смогут поучаствовать в конной или пешей прогулке по парку. 16 июля на площадке «Спорт» состоится трейловый забег «Вызов Арктики», а 17 июля экологическая акция «Беги, собирай».

Организаторы предлагают посетителям не только развлечься, но и выбрать осознанный образ жизни и экомышление в качестве новых трендов. На площадке будет действовать запрет на въезд автомобилей, а в точках питания вместо пластиковых стаканов гостям предложат использовать термокружки и многоразовые стаканы.

Гости могут добраться до Териберки общественным транспортом: 16 и 17 июля из Мурманска будут отправляться платные автобусы, а между локациями самого фестиваля – Териберкой, Кладбищем кораблей и Лодейным (ул. Школьная, 7) – участники смогут перемещаться на бесплатных шаттлах.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Арктический фестиваль «Териберка» состоится в седьмой раз. В 2021 году в нем приняли участие свыше 5000 участников из 27 регионов России. Мероприятие состоялось в рамках культурной программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. В прошлом году фестиваль стал лауреатом премии Русского географического общества в номинации «Лучший туристический проект», а также победил в Национальной премии «События России» в номинации «Культура. Концерты и музыкальные фестивали».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/teriberkafest?z=photo-168770066_457243756%2Falbum-168770066_00%2Frev

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