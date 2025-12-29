30 предложений по поддержке участников СВО выдвинули эксперты стратсессии Кадрового центра Мурманской областиГострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.12.25 17:00

VII конференция «Звезда Севера» для супруг военнослужащих состоится 28 февраля 2026 года в Мурманске

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Евгения Чибис приняла участие в пресс-конференции, посвящённой итогам работы Евразийского женского форума за 2025 год.

Мероприятие прошло на площадке ТАСС в Москве. В своём выступлении Евгения Чибис рассказала о важности объединения женских сообществ в закрытых городах России, а также сообщила о планах провести седьмую образовательную конференцию для супруг военнослужащих «Звезда Севера» в Мурманске и первую конференцию «Каспийская звезда» в Дагестане в 2026 году при поддержке Совета Евразийского женского форума.

«Наш проект успешно масштабируется на новые территории и охватывает все флота ВМФ России. В 2025 году наши последовательницы реализовали более 30 инициатив – образовательных, культурных, спортивных, социальных. Они завоевывают значимые победы в федеральных и международных конкурсах, систематически получают гранты на реализацию проектов, объединяют усилия и помогают расти и развиваться друг другу, укрепляя связь между регионами и флотами. А женщины становятся драйвером устойчивого развития флотских городов. Их энергия, инициатива и преданность делу – это фундамент будущего наших территорий», – сказала Евгения Чибис.

На пресс-конференции председатель совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова отметила, что 2025 год стал периодом интенсивного развития и масштабирования его проектов.

«Сегодня в портфеле совета – 35 проектов, в рамках которых проведено более 1500 мероприятий. Все они связаны с повышением качества жизни и участием женщин в разных сферах науки, экономики и общественно-политической жизни. В этом году тематика проектов была расширена: разработаны и утверждены новые программы, связанные с участием женщин в развитии и использовании искусственного интеллекта, сельских территорий, сохранении традиций и развитии северных территорий», – подчеркнула Галина Карелова.

На пресс-конференции также подвели итоги года заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, координатор проекта «Женщина-лидер» Елена Александрова и координатор проекта «Женщины в высокотехнологичных отраслях: новые возможности» Александра Рябых.

 

 

Фото (Олеся КУПРЯЕВА/ТАСС): https://gov-murman.ru/info/news/560048/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что будет с зарплатами в 2026 году? Прогноз «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 27 копеек, доллар снижается почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)«Единая Россия» подвела итоги III всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». В числе победителей - МКД из Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»