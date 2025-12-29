VII конференция «Звезда Севера» для супруг военнослужащих состоится 28 февраля 2026 года в Мурманске

Руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, координатор проекта «Женщины и их роль в развитии флотских городов» Евгения Чибис приняла участие в пресс-конференции, посвящённой итогам работы Евразийского женского форума за 2025 год.

Мероприятие прошло на площадке ТАСС в Москве. В своём выступлении Евгения Чибис рассказала о важности объединения женских сообществ в закрытых городах России, а также сообщила о планах провести седьмую образовательную конференцию для супруг военнослужащих «Звезда Севера» в Мурманске и первую конференцию «Каспийская звезда» в Дагестане в 2026 году при поддержке Совета Евразийского женского форума.

«Наш проект успешно масштабируется на новые территории и охватывает все флота ВМФ России. В 2025 году наши последовательницы реализовали более 30 инициатив – образовательных, культурных, спортивных, социальных. Они завоевывают значимые победы в федеральных и международных конкурсах, систематически получают гранты на реализацию проектов, объединяют усилия и помогают расти и развиваться друг другу, укрепляя связь между регионами и флотами. А женщины становятся драйвером устойчивого развития флотских городов. Их энергия, инициатива и преданность делу – это фундамент будущего наших территорий», – сказала Евгения Чибис.

На пресс-конференции председатель совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова отметила, что 2025 год стал периодом интенсивного развития и масштабирования его проектов.

«Сегодня в портфеле совета – 35 проектов, в рамках которых проведено более 1500 мероприятий. Все они связаны с повышением качества жизни и участием женщин в разных сферах науки, экономики и общественно-политической жизни. В этом году тематика проектов была расширена: разработаны и утверждены новые программы, связанные с участием женщин в развитии и использовании искусственного интеллекта, сельских территорий, сохранении традиций и развитии северных территорий», – подчеркнула Галина Карелова.

На пресс-конференции также подвели итоги года заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, координатор проекта «Женщина-лидер» Елена Александрова и координатор проекта «Женщины в высокотехнологичных отраслях: новые возможности» Александра Рябых.

