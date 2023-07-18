VIII Арктический фестиваль «Териберка»: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Популярное выражение гласит, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому редакция «Арктик-ТВ» подготовила небольшой видеосюжет о VIII Арктическом фестивале «Териберка», который состоялся на ушедшей неделе.

Но напомним о самых значительных его итогах: гостями фестиваля в этом году стали около 15 тысяч человек; более 30 лучших ресторанов работало в праздничные дни, реализовав 27 тысяч порций блюд арктической кухни; гости фестиваля отправили в разные уголки страны 13 тысяч открыток. В традиционном трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли», который проходил в рамках VIII Арктического фестиваля «Териберка», приняли участие 100 спортсменов из 16 регионов страны. По итогам трейла 26 призёров в 10 категориях получили памятные призы, кубки и сертификаты на бесплатное участие в трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли» в 2024 году.