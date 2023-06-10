VIII Арктический фестиваль «Териберка» объявил ключевых артистов

VIII Арктический фестиваль «Териберка» состоится 15-16 июля в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд «Росконгресс».

Для гостей фестиваля будут организованы музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Приглашенными артистами фестиваля в 2023 году станут Seville (Artik & Asti), певец Haru, рок-группа Аффинаж, кавер-группа Рашн Вуман. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Арктический фестиваль «Териберка» направлен на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической зоны Российской Федерации, развитие событийного туризма в Арктике, а также популяризацию локальных продуктов и кухни.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, за последние годы Арктический фестиваль «Териберка» стал самым титулованным событийным мероприятием в Арктической зоне Российской Федерации. Так, например, в 2021 году команда регионального комитета по туризму награждена Малой бронзовой медалью Русского географического общества за работу по продвижению арктического туризма и проведению фестиваля. Кроме того, мероприятие — призер национальной премии Russian Event Awards, а в 2023 году второй раз подряд вошло в топ-50 Национального календаря событий, а также в число лучших ярмарок конкурса «Торговля России» —2023, проводимого Минпромторгом России.

«В 2022 году в мероприятии приняли участие порядка 11 тысяч участников из 34 регионов России. В этом году ожидаем не меньше», — подытожил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Организаторами фестиваля в 2023 году выступают Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Комитет по туризму Мурманской области при содействии Фонда «Росконгресс», администрации Кольского района, АНО «Мурманконгресс», АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Справочная информация: официальные аккаунты председательства России в Арктическом совете: «ВКонтакте»; «Twitter»; «Telegram»; «Weibo». WeChat ID: arcticonofficial.

Фото: https://gov-murman.ru