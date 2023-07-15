VIII Арктический фестиваль «Териберка» предлагает развлечения на любой вкус

Дан старт одного из флагманских фестивалей Кольского Заполярья – «Териберка». Он проходит 15 и 16 июля в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

За первые часы фестиваль «Териберка» уже посетили порядка 3 тысяч человек.

Мероприятия фестиваля традиционно организуют в одном из самых интересных поселений региона – Териберке, кроме песчаного берега задействованы Природный парк, Дальний пляж и «Кладбище кораблей».

Арктический фестиваль предлагает развлечения на любой вкус: для любителей музыки, гурманов, интеллектуалов, спортсменов, семей с детьми. Для гостей организованы музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства. Seville (Artik & Asti), певец «Haru», рок-группа «Аффинаж», кавер-группа «Рашн Вуман», проект «KRASA ROSA» и многие другие выступят на главной сцене.

Также сегодня на полях фестиваля состоится презентация настольной игры «Поймай северное сияние». Для любителей настолок организована игровая зона в период проведения фестиваля в местном Доме культуры. Кроме того, прошла премьера короткометражного фильма «Титан».

Будет работать мобильный фудкорт «Вкус Арктики» и межрегиональная проектно-учебная лаборатория арктической кухни «Библиотека вкусов Арктики», участие в которой примут более 30 лучших ресторанов.

Гостей фестиваля ждут мастер-классы, спортивные активности, сувенирные ряды, розыгрыш подарков и много интересного.

Подробная программа фестиваля размещена на официальном сайте фестиваля, на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», в telegram-канале.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вчера состоялась деловая площадка «Диалоги» в рамках Арктического фестиваля «Териберка».

В ходе встречи участники обсудили необходимые критерии для создания национальных маршрутов в Арктике, планы сотрудничества в развитии межрегиональных маршрутов, единые инструменты развития туризма в регионах АЗРФ, синхронизацию стратегий, роль муниципалитетов в развития туризма в субъекте.

Фото: https://gov-murman.ru