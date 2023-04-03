VIII Арктический фестиваль «Териберка» состоится 15-16 июляЗапрет продажи вейпов поддерживают 67% россиян
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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 17:00

VIII Арктический фестиваль «Териберка» состоится 15-16 июля

Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках оперативного совещаний.

«В прошлом году команда комитета по туризму Мурманской области награждена Малой бронзовой медалью Русского географического общества за работу по продвижению арктического туризма и проведению фестиваля. Напомню, что VII фестиваль «Териберка» собрал 10,5 тысячи гостей из 34 регионов России. Рассчитываю, что в этом году мы проведём его не менее ярко и масштабно. Приглашаю всех жителей и гостей области, а организаторам желаю подготовить мероприятие надлежащим образом», — сказал Андрей Чибис.

Кроме того, фестиваль занял второе место национальной премии «Russian Event Awards», а в 2023 году второй раз подряд вошло в топ-50 Национального календаря событий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами мероприятия выступят Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по туризму Мурманской области при содействии Фонда «Росконгресс», администрации Кольского района и АНО «Мурманконгресс». Это мероприятие включено в план основных мероприятий в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

 

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