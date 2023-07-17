VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус

В прошедшие выходные в Мурманской области прошёл VIII Арктический фестиваль «Териберка», который включён в культурную программу плана мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах, утверждённого председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В прошедшие выходные в Мурманской области прошёл VIII Арктический фестиваль «Териберка», который включён в культурную программу плана мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах, утверждённого председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

VIII Арктический фестиваль «Териберка» в этом году побил рекорд по количеству гостей, сообщил губернатор Андрей Чибис. «За два дня гостями события стали порядка 15 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом количество гостей выросло на 4,5 тысячи человек», - сказал глава региона.

Для гостей фестиваля было организовано музыкальное, творческое, гастрономическое, спортивное и ярмарочное пространства.

На фудкорте «Вкус Арктики» посетители угощались блюдами традиционного арктического меню с олениной, морепродуктами, ягодами и растениями из Заполярья. Андрей Чибис отметил, что на гастрономической площадке фестиваля, где в этом году кроме традиционной арктической кухни была презентована и дальневосточная, было реализовано 27 тысяч порций блюд.

Все желающие смогли отправить из Териберки памятные открытки, оформить «Паспорт полярника», посетить презентацию короткометражного фильма «Титан», сыграть в настольную игру «Поймай северное сияние», принять участие в различных мастер-классах, поболеть за участников трейлового забега, совершить экскурсии по Природному парку «Териберка», морские прогулки на каяках, фридайвинг. Работала детская развлекательная зона, ярмарка.

А яркие выступления местных артистов и приезжих звёзд эстрады стали дополнительным драйвом для всех участников VIII Арктического фестиваля «Териберка». Хедлайнерами музыкальной части стали Seville (Artik & Asti), певец «Haru», рок-группа «Аффинаж», кавер-группа «Рашн Вуман», проект «KRASA ROSA», а также музыкальные исполнители из Мурманской области.