Виктор Дайнеко: о новых правилах регистрации маломерных судов

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» старший госинспектор по маломерным судам - руководитель отделения города Мурманска Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Мурманской области Виктор Александрович Дайнеко.

Напомним, 8 сентября в России вступили в силу новые правила регистрации маломерных судов. В частности, изменения касаются снятия с учёта судна и исключения из реестра Госинспекции по маломерным судам МЧС, судовые билеты теперь будут выдаваться нового образца, а бортовой номер судна при смене владельца, остаётся неизменным.

Это только лишь часть нововведений. В программе Открытая студия сегодня вы узнаете ещё много интересного.