Викторина для школьников прошла в библиотечном пространстве «СОПКИ»

В преддверии Дня российской науки в библиотечном пространстве «СОПКИ» на базе филиала №2 ЦГБ прошёл интеллектуальный квиз «Научный подход».

В нём приняли участие обучающиеся школы №18. Игра состояла из нескольких туров. Вопросы, подготовленные ведущим, были направлены на проверку школьных знаний по химии, физике, биологии, математике и другим. Также ребятам предложили решить задание на логику.

Как отмечает администрация города Мурманска, «СОПКИ» на базе учреждения были открыты в 2023 году в рамках плана на «Севере — жить!». Обновленное пространство имеет несколько функциональных зон: городская гостиная, компьютерный зал, игровая станция, творческая лаборатория, библиозал и буфет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29320&page=1