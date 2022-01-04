Викторины, мастер-классы и семейные праздники: областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает провести каникулы с пользой

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой приглашает северян и их родителей провести каникулы весело и с пользой. Для юных читателей специалисты библиотеки подготовили обширную программу разнообразных мероприятий: викторины, квесты, мастер-классы и игровые праздники.

4 января в 13.00 Центр чтения «Читай и познавай» приглашает малышей и их родителей на очередное занятие из цикла литературных чтений «Мама Му читает». Ребята послушают сказку «Ворон и Рождество», а затем под руководством библиотекаря смастерят поделку в технике конструирования. С 14.00 до 18.00 сотрудники молодежного центра «БиблиоДвиж» приглашают принять участие в игре «Новогодняя мафия» и конкурсе «Битва Ёлок», организованных в зале ЛитUp. Кроме того, в течение дня посетители смогут узнать, что их ждет в грядущем году с помощью «Скандинавских рун» и «Коробки предсказаний».

Также 4 и 5 января в отделе детского чтения состоится увлекательная игра-квест «В поисках загадочного С…». Юным сыщикам предстоит собирать сведения, находить улики, разгадывать логические загадки и хитрые головоломки, связанные с Новым годом и Дедом Морозом.

Череду мероприятий продолжит онлайн-чтение «Необычная дружба». 5 января в 12.00 музей детской рукописной книги предлагает познакомиться с волшебной историей, которую придумал юный автор Лев Груничев из города Снежногорска: удивительно добрая сказка о дружбе необычной снежинки и маленького мальчика, которая случилась в январе, в первые дни наступившего года. В 13.00 в читальном зале «Мир необыкновенных книг и творчества» состоится мастер-класс по изготовлению новогодней поделки.

Поклонников иностранных мультфильмов про Рождество приглашают смастерить фигурку Гринча — похитителя Рождества из подручных материалов. Мастер-класс пройдет 6 января в 13.00. В этот же день в 14.00 на семейном игровом празднике юные читатели познакомятся с историей и традициями празднования Нового года, символом 2022 года и смогут принять участие в увлекательных и забавных играх, конкурсах, эстафетах, инсценировках, рождественских гаданиях. После праздника состоится очередная встреча в хобби-клубе, где дети под руководством библиотекаря раскрасят рождественский пряник.

7 января в 12.00 пройдет игра-викторина: в разделе сайта «Живая Медиатека» читатели узнают интересные факты из истории программирования, проверят знания в области IT-технологий, а также познакомятся с полезными сайтами.

В последний день каникул, 9 января, юных северян также ждет множество разнообразных активностей. В 12.00 Центр краеведения и страноведения предлагает отпраздновать День снегиря и присоединиться к онлайн-мастер-классу, посвящённому этим птицам. Для работы понадобится белый и цветной картон, клей, голубая и чёрная акварель, кисточка и стаканчик с водой. С 12.00 до 14.00 на очередной встрече хобби-клуба ребята с помощью белой и цветной бумаги, клея и ножниц смастерят веселого снеговика. В 13.00 сотрудники центра чтения «Читай и познавай» приглашают детей на мастер-класс по созданию весёлого тигренка из цветной бумаги, а в 16.00 – на квиз по музейной географии «Где хранятся эти шедевры?», посвященный главным шедеврам мирового искусства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все мероприятия пройдут при строгом соблюдении противоэпидемических норм. Узнать подробнее о предстоящих мероприятиях и условиях посещения можно на ресурсах Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434243/#&gid=1&pid=1