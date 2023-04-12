Викторины, познавательные лекции и научно-популярные шоу: учреждения культуры Мурманской области проводят мероприятия ко Дню космонавтики

12 апреля весь мир отмечает Всемирный день авиации и космонавтики. Для Мурманской области этот праздник особенно важен – Кольский Север сыграл важную роль в жизни первого космонавта планеты Юрия Гагарина, так как еще до своего исторического полета он служил в 1957-1960 годах в Кольском Заполярье. Книжные выставки, творческие мастер-классы, квизы и лектории на космическую тему предлагают взрослым и юным северянам в эти дни библиотеки, дома культуры и музеи во всех муниципалитетах региона.

Областная детско-юношеская библиотека до 30 апреля проводит Гагаринский урок «Россия в космосе». На занятии ребята познакомятся с профессией космонавта, вспомнят важные события, положившие начало космической эры, отправятся в виртуальное путешествие на орбиту и узнают, как живут и работают современные космонавты на Международной космической станции.

Областная библиотека для слепых 12 апреля проведёт игру-путешествие «Будем космонавтами!»: воспитанники Мурманского центра помощи семьи и детям познакомятся с книгами о космосе, посмотрят электронную презентацию о первом космонавте и узнают о его службе в Мурманской области, а также создадут из пластилина макет солнечной системы.

Областной художественный музей предлагает северянам обширную программу тематических мероприятий: 12 апреля в главном здании музея пройдет мероприятие мастер-классом «Космический кит», а 14 апреля в отделе народного искусства и ремесел – мероприятие с мастер-классом «Земному притяжению вопреки».

С 15 апреля в Мурманском областном краеведческом музее начнёт работу выставка «Крылья над Мурманом», посвященная 100-летию гражданской авиации России. Представленные экспонаты помогут окунуться на 100 лет назад и посмотреть, как зарождалась и развивалась эта неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры Кольского края. Выставка подготовлена совместно с Государственным архивом Мурманской области.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с 12 по 14 апреля на тематические активности приглашает областная научная библиотека. В эти дни в «Научке» пройдут лекции по астрономии и фактам о космосе, презентации о первом космонавте Юрии Гагарине, интеллектуальные командные игры, а также музыкальное научно-популярное шоу «Звуки Вселенной».

Кроме того, 12 апреля региональный Минкульт совместно с молодёжными пространствами «СОПКИ» проводит единый День космонавтики, во время которого для молодёжи будут проведены познавательные мероприятия. Молодежное пространство «СОПКИ 21А» в областной научной библиотеке в этот день соберёт на своих площадках студентов СПО на научно-познавательную программу «Космический час», посвященную освоению космоса и включающую лекцию, беседу и игровое мероприятие.

Узнать подробности о тематических мероприятиях можно на ресурсах областного Минкульта и учреждений культуры региона.

Фото: https://gov-murman.ru