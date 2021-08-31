Викторины, выставки и мастер-классы: в День знаний областных учреждениях культуры пройдут тематические мероприятия

Учреждения культуры Мурманской области подготовили программу образовательных мероприятий и экспозиций, приуроченную к празднованию Дня знаний.

Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян 1 сентября посетить традиционный День открытых дверей. Для мурманчан и гостей города будут бесплатно работать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края. В музее также продолжает работать временная выставка «На страже мира», на которой представлены образцы формы одежды, знаков различий Советской армии и стран-участниц Варшавского договора. Праздничная программа откроется в 12.00 музейной игрой «МузейLAND» и продолжится подвижными играми на площадке перед музеем. Кроме того, северян ожидают игры, мастер-классы и призы.

Мурманская областная научная библиотека в День знаний организует познавательную программу для учащихся школ, колледжей и вузов, которая включает в себя лекции по краеведению, познавательные игры, обзоры электронных ресурсов, экскурсии по книгохранению, презентации выставки научно-популярной литературы «О чем не пишут в учебниках», выставки художественных изданий современных отечественных и зарубежных авторов «Общага: жизнь студенческая». Мероприятия начнутся в библиотеке в 12.00.

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея 1 сентября откроется выставка «Школа ремёсел приглашает». Перед началом творческого сезона обучающиеся и мастера демонстрируют свои творческие достижения на выставке «Школа ремёсел приглашает». На выставке гости музея смогут ознакомиться с работами мастеров, а также записаться на курсы Школы ремёсел по заинтересовавшим направлениям.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека в праздничный день также предложит школьникам разнообразные мероприятия, посвящённые Дню знаний. Для обучающихся начальных классов подготовлена литературно-игровая программа, мастер-классы, головоломки и игры. Старшие дошкольники могут поучаствовать в краеведческой угадайке, лингвистической лотерее, совершить интерактивное путешествие. Школьников среднего и старшего звена ждут литературные, подвижные, настольные, командные игры, турниры, головоломка на воображение и мини-квест. На сайте библиотеки можно будет ознакомиться с виртуальной выставкой «Школьные истории», на которой представлены книги из фонда библиотеки. Посетители сайта также смогут принять участие в онлайн-викторине «Всё обо всём» ко Дню знаний. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в настоящее время продолжают действовать противоэпидемические ограничения: масочный режим, социальное дистанцирование, ограничение количества одновременно присутствующих в зале посетителей.