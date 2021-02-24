Виктория Минкина назначена министром имущественных отношений региона

Сегодня губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания объявил о том, что министром имущественных отношений Мурманской области официально назначена Виктория Минкина.

«За последние несколько месяцев Виктория Юрьевна проявила себя высококлассным специалистом, несмотря на целый набор задач, связанных с перераспределением полномочий. Спасибо за проделанную работу. Желаю удачи на посту министра», – сказал губернатор.

Виктория Юрьевна Минкина на протяжении многих лет занимала руководящие должности в региональном министерстве имущественных отношений, с июня 2020 года исполняла обязанности министра. До работы в ведомстве порядка девяти лет трудилась в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области. В 2002 году Виктория Минкина окончила юридический факультет Мурманского гуманитарного института, в 2010 году – Северо-Западную академию государственной службы.