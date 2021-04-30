Виктория Прохорова, североморская школьница, стала призёром всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» в этом учебном году прошёл всероссийский конкурс сочинений с тем же названием. Его участниками стали школьники России. В этом году в конкурсе приняли участие более 1700 юных северян. По итогам работы федерального жюри победителями и призерами всероссийского конкурса сочинений признаны 39 ребят из разных городов России.

Призёром федерального этапа конкурса в тематическом направлении «Биография участников боевых действий или работников тыла в годы Великой Отечественной войны» стала семиклассница североморской школы №11 Виктория Прохорова, руководитель – учитель русского языка и литературы Люда Валентино Бугайлишкайте. Сочинение Виктории называется «Самая дорогая вещь» и написано в жанре сказки.

Накануне министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба вручила награды победителям и призерам регионального этапа конкурса. Почетные дипломы получили девятиклассница школы № 1 имени М.А. Погодина Елизавета Фортунатова из ЗАТО Александровск (руководитель - учитель русского языка и литературы Светлана Уланова), учащийся 11 класса школы №14 г. Апатиты Фёдор Тульчевский (руководитель - учитель русского языка и литературы Ирина Васильева). Региональный диплом также получила Виктория Прохорова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всероссийский проект «Без срока давности» является одним из ключевых направлений патриотического воспитания. Цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.