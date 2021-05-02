Винегрет, «Пасхальное яйцо» и кулич – кулинарный поединок в колонии-поселении

В колонии-поселении №20 (пос. Зеленоборский) выявляли самого профессионального и творческого повара. Подобные конкурсы среди осужденных, трудоустроенных поварами, в колонии-поселении проводят регулярно. Однако в этот раз кулинарный поединок был тематическим: его приурочили к светлому празднику Пасхи.

В состязании, состоящем из трёх этапов, участвовали три квалифицированных повара. У каждой была своя группа поддержки, которая помогала с творческой презентацией.

Первый этап непосредственно кулинарного турнира включал приготовление порционного постного блюда «Винегрет». Особенностью этого этапа было ограничение во времени: на приготовление и красивое оформление блюда отводилось всего 7 минут.

На втором этапе участницы выполняли фигурную нарезку и оформляли блюдо «Пасхальное яйцо».

В завершение конкурсной программы повара презентовали домашнее задание – кулич.

Жюри оценивало участниц по семи различным показателям: вкусовые качества блюд, оригинальность оформления и подачи, соблюдение технологии приготовления, творческий подход и зрелищность представления блюд. Свои баллы в копилку каждой участницы принесли и группы поддержки.

После долгих споров жюри определило победительницу, которая была удостоена звания «Лучший по профессии повар». Все участницы были награждены дипломами, а зрителям достались вкусные куличи в награду за активную поддержку поваров, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.