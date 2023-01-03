Мурманская область. Арктика (16+)03.01.23 15:00
«Виниловый марафон»: новогодние композиции прошлых лет
В Мурманске в Центре современного искусства «21А» пройдёт «Виниловый марафон», на котором северяне смогут прослушать хиты прошлых лет.
Как сообщают организаторы, музыкальная вечеринка начнётся 4 января в 15.00.
Жителям и гостям региона будут доступны для прослушивания новогодние композиции.
Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457240347%2Falbum-196983427_00%2Frev
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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