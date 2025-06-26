Виниловый вечер посвятят карельской народной музыке

В Мурманской областной научной библиотеке 27 июня в 18.00 состоится виниловый вечер, посвящённый карельской народной музыке.

Как отмечает vk.com/murmannauchka, участники мероприятия смогут познакомиться с северным наследием и традициями древней карельской музыки, которая веками жила и развивалась на берегах Ладоги и Онеги. Насладиться звучанием старинных инструментов, теплотой аналогового воспроизведения на виниле и атмосферой подлинной русской провинции. Встреча станет возможностью заглянуть в прошлое и услышать народные мелодии, пропитанные природой Севера.

Вечер проведёт специалист отдела информации по культуре и искусству Владимир Зевакин.

Вход свободный (зал искусств, 3-й этаж). (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457292367%2F8a218ea115ed60a3d5